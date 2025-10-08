हमीरपुर राठ स्टेट हाईवे पर मिला युवक का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस
हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने कुत्तों को शव खाते हुए देखा जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और शिनाख्त करने में जुटी है। शरीर पर चोटों के निशान हैं जिससे सड़क हादसे की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर बुधवार की सुबह अज्ञात शव मिलने से खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची कुछेछा चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में मोर्चरी में रखा दिया है और शव की शिनाख्त कराने में जुट गई है।
सदर कोतवाली के कलौलीतीर गांव में बुधवार की सुबह नहर के आगे हमीरपुर राठ स्टेट हाईवे किनारे 18 वर्षीय नवयुवक का शव मिला। सुबह शौच क्रिया करने गए ग्रामीणों ने देखा कि कुत्ते शव को खा रहे थे। तभी लोगों ने कुछेछा चौकी पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एंबुलेंस से मोर्चरी हाउस भेजा। ग्रामीणों ने बताया मृतक के शरीर के कपड़े फटे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि रात में जंगली जानवर ने उसे खाया होगा।
हाथ और सीने में घसीटने जैसे निशान भी शरीर में पाए गए हैं। जिससे एक्सीडेंट की भी आशंका जताई जा रही है। नव युवक का शव मिलने पर क्षेत्र में खलबली मच गई।
इस संबंध में कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। शव की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
