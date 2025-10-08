Language
    हमीरपुर राठ स्टेट हाईवे पर मिला युवक का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने कुत्तों को शव खाते हुए देखा जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और शिनाख्त करने में जुटी है। शरीर पर चोटों के निशान हैं जिससे सड़क हादसे की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर बुधवार की सुबह अज्ञात शव मिलने से खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची कुछेछा चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में मोर्चरी में रखा दिया है और शव की शिनाख्त कराने में जुट गई है।

    सदर कोतवाली के कलौलीतीर गांव में बुधवार की सुबह नहर के आगे हमीरपुर राठ स्टेट हाईवे किनारे 18 वर्षीय नवयुवक का शव मिला। सुबह शौच क्रिया करने गए ग्रामीणों ने देखा कि कुत्ते शव को खा रहे थे। तभी लोगों ने कुछेछा चौकी पुलिस को सूचना दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एंबुलेंस से मोर्चरी हाउस भेजा। ग्रामीणों ने बताया मृतक के शरीर के कपड़े फटे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि रात में जंगली जानवर ने उसे खाया होगा।

    हाथ और सीने में घसीटने जैसे निशान भी शरीर में पाए गए हैं। जिससे एक्सीडेंट की भी आशंका जताई जा रही है। नव युवक का शव मिलने पर क्षेत्र में खलबली मच गई।

    इस संबंध में कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। शव की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।