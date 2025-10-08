हमीरपुर राठ स्टेट हाईवे पर मिला युवक का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस

हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने कुत्तों को शव खाते हुए देखा जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और शिनाख्त करने में जुटी है। शरीर पर चोटों के निशान हैं जिससे सड़क हादसे की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर बुधवार की सुबह अज्ञात शव मिलने से खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची कुछेछा चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में मोर्चरी में रखा दिया है और शव की शिनाख्त कराने में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर कोतवाली के कलौलीतीर गांव में बुधवार की सुबह नहर के आगे हमीरपुर राठ स्टेट हाईवे किनारे 18 वर्षीय नवयुवक का शव मिला। सुबह शौच क्रिया करने गए ग्रामीणों ने देखा कि कुत्ते शव को खा रहे थे। तभी लोगों ने कुछेछा चौकी पुलिस को सूचना दी।