युवाओं को मिलेगी बड़ी सौगात, तपोभूमि में 16 लाख की लागत से खुलेंगे दो ओपन जिम
सुमेरपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रयास से तपोभूमि प्रांगण में 16 लाख रुपये की लागत से दो नए ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। इससे युवाओं को व्यायाम करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय के पास एक स्टेडियम का निर्माण भी जल्द शुरू होगा जिसका शिलान्यास होने वाला है। 90% कार्य पूर्ण हो चुका है और पार्क जल्द ही जनता के लिए खुल जाएगा।
संवाद सहयोगी, सुमेरपुर। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रयास से इसी माह कस्बा वासियों को तपोभूमि प्रांगण में 16 लाख की लागत से बनाए गए दो नए ओपन जिम मिल जाएंगे। इससे कस्बे के युवाओं के व्यायाम का सपना साकार होगा। जल्द ही केंद्रीय विद्यालय के समीप भी स्टेडियम के निर्माण के शिलान्यास की तैयारी है।
नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे ने बताया कि कस्बे में स्टेडियम की मांग दशकों से हो रही है थी उन्होंने मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री से भेंट करके इस मांग को प्रमुखता के साथ रखा था दोनों ने जल्द ही स्टेडियम निर्माण का आश्वासन दिया था।
केंद्रीय विद्यालय के पास होगा शिलान्यास
जल्द ही इसका शिलान्यास केंद्रीय विद्यालय के समीप होगा। उन्होंने बताया कि युवाओं की मांग को मद्देनजर रखकर गायत्री कुंज व रोटीराम वाटिका में ओपन जिम बनकर तैयार हो रहे हैं। इनको इसी माह आम लोगों को समर्पित करने की तैयारी है।
90 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश ठेकेदारों को दिए गए हैं। कार्य करा रहे ठेकेदार संजीव पांडेय ने बताया कि रोटीराम वाटिका में 10 दिन का कार्य बचा है। इसके पूर्ण होते ही पार्क को खोल दिया जाएगा।
