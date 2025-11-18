वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ... इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया और फिर 5 घंटे बाद हादसे में जिंदगी से छूटा साथ
कानपुर से सीजीएल परीक्षा देकर लौट रहे तीन छात्रों को सुमेरपुर में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में अभिषेक यादव की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। अभिषेक मौदहा का निवासी था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। इकलौते चिराग के हादसे में मौत के बाद से परिवार वालों के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। हादसे से पांच घंटे पहले ही युवक ने इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाया था।
कानपुर से सीजीएल का पेपर देकर लौट रहे तीन परीक्षार्थियों को मंगलवार की रात करीब आठ बजे सुमेरपुर कस्बा के फैक्टरी एरिया के पास एक ट्रैक्टर के जोरदार टक्कर मार दी। जिससे एक की मौत हो गई जबकि दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
मंगलवार की शाम मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गहबरा गांव निवासी हाल मुकाम मौदहा 22 वर्षीय अभिषेक पुत्र यसवंत यादव बाइक से अपने साथी 21 वर्षीय किशन धुरिया व 22 वर्षीय ह्रदयेश कुमार के साथ कानपुर से सीजीएल का पेपर देकर घर लौट रहा था। जो रात के करीब आठ बजे सुमेरपुर कस्बा के फैक्टरी ऐरिया में हिंदुस्तान यूनीलीवर कंपनी के पास पहुंचे ही थे की एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
घटना से तीनों परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीएचसी सुमेरपुर ले जाया गया। जहां से अभिषेक को हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल में डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल साथियों का सुमेरपुर में ही उपचार किया गया है। मृतक के पिता ने बताया कि वह प्राथमिक विद्यालय भवानी डेरा के प्रधानाचार्य हैं।
बताया कि उनके एक बेटा व एक बेटी हैं। बेटा बड़ा था तथा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जो मंगलवार की सुबह सीजीएल का पेपर देने गया था। जिसके हादसे में घायल होने की सूचना मिली थी, लेकिन डाक्टर उसे मृत बता रहे हैं। इमरजेंसी में तैनात डा. महेंद्र ने बताया कि हादसे में युवक के अंदरूनी चोंट आई है तथा वह मृत हो चुका है। लेकिन स्वजन मानने को तैयार नहीं हैं और उसे कानपुर ले जा रहे हैं।
