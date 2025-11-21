Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में दर्दनाक हादसा! सड़क हादसे ने छीना 6 दिन के नवजात से मां का आंचल, बाइक से गिरकर मौत

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    हमीरपुर में एक दुखद सड़क हादसे में 6 दिन के बच्चे की मां की मौत हो गई। महिला बाइक से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना ने नवजात शिशु को अनाथ कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, राठ(हमीरपुर)। छह दिन के नवजात बच्चे का उपचार कराकर बाराखंभा से अपने घर अलकछवा गांव लौट रहे दंपति की बाइक सड़क पर अनियंत्रित होने से गिर गई। जिससे महिला के सिर पर गंभीर चोंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पिता-पुत्री व नवजात बाल-बाल बच गए हैं। महिला ने बीते छह दिन पूर्व ही बच्चे को जन्म दिया था, जिसके सिर से मां का आंचल छिन गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    जरिया थाने के अलकछवा गांव निवासी अवधेश राजपूत ने बताया कि वह नवजात बच्चे का उपचार कराने के लिए शुक्रवार को 23 वर्षीय पत्नी अर्चना, चार वर्षीय पुत्री आरवी के साथ राठ आया था। इलाज कराकर दोपहर बाद जब सभी लोग बाइक से घर लौट रहे थे, तभी जरिया लिंक मार्ग करही गांव के पास सड़क पर मिट्टी होने के कारण बाइक फिसल गई है। जिससे सभी लोग सड़क पर गिर गए। इस घटना में पत्नी अर्चना के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसे सीएचसी राठ लेकर पहुंचे थे। जहां डा. माजीद ने उसे मृत घोषित कर दिया।

     

    घटना के बाद पति अवधेश और पुत्री आरवी का रो रोकर बुरा हाल है। बताया कि आगामी 27 नवंबर को ही बच्चे का कुआं पूजन कार्यक्रम है। जिसके लिए तैयारी की जा रही थी। हादसे के बाद खुशियां मातम में बदल गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की बात कही तो स्वजन ने इंकार कर दिया है। बिना पोस्टमार्टम के ही शव को गर ले गए हैं।