हमीरपुर में दर्दनाक हादसा! सड़क हादसे ने छीना 6 दिन के नवजात से मां का आंचल, बाइक से गिरकर मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, राठ(हमीरपुर)। छह दिन के नवजात बच्चे का उपचार कराकर बाराखंभा से अपने घर अलकछवा गांव लौट रहे दंपति की बाइक सड़क पर अनियंत्रित होने से गिर गई। जिससे महिला के सिर पर गंभीर चोंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पिता-पुत्री व नवजात बाल-बाल बच गए हैं। महिला ने बीते छह दिन पूर्व ही बच्चे को जन्म दिया था, जिसके सिर से मां का आंचल छिन गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



जरिया थाने के अलकछवा गांव निवासी अवधेश राजपूत ने बताया कि वह नवजात बच्चे का उपचार कराने के लिए शुक्रवार को 23 वर्षीय पत्नी अर्चना, चार वर्षीय पुत्री आरवी के साथ राठ आया था। इलाज कराकर दोपहर बाद जब सभी लोग बाइक से घर लौट रहे थे, तभी जरिया लिंक मार्ग करही गांव के पास सड़क पर मिट्टी होने के कारण बाइक फिसल गई है। जिससे सभी लोग सड़क पर गिर गए। इस घटना में पत्नी अर्चना के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसे सीएचसी राठ लेकर पहुंचे थे। जहां डा. माजीद ने उसे मृत घोषित कर दिया।