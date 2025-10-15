हमीरपुर में दर्दनाक हादसा: मिट्टी की टीला धंसने से पूर्व प्रधान की भतीजी की मौत, एक महिला घायल
हमीरपुर में एक दुखद घटना में, मिट्टी का टीला धंसने से पूर्व प्रधान की भतीजी की मौत हो गई। महिलाएं मिट्टी निकालने गई थीं, तभी यह हादसा हुआ। एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। त्योहार के चलते घर की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी खोदने गई पूर्व प्रधान की भतीजी की मिट्टी का टीला धंसने से मौत हो गई। वहीं उसके साथ गई एक अन्य महिला घायल हो गई। जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।
सदर कोतवाली के ब्रह्मा डेरा मोहल्ला निवासी पूर्व प्रधान हरिकेश निषाद की 32 वर्षीय भतीजी सदारनी पत्नी सुनील मोहल्ले की ही 30 वर्षीय खुशबू पत्नी फूलकुमार के साथ बुधवार की सुबह करीब छह बजे घर की लिपाई पुताई करने के लिए डेरा के बाहर खेतों में मिट्टी खोदने गई थी।
मिट्टी खोदते समय अचानक मिट्टी की कगार सदारानी और खुशबू के ऊपर गिर गई। शोर सोनकर मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना स्वजन को दी और दोनो महिलाओं को निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने सदारानी को मृत घोषित कर दिया।
वहीं घायल खुशबू का इलाज चल रहा है। इस घटना से मृतका के स्वजन बेहाल हैं। मृतका का पति सुनील सूरत में रहकर मजदूरी करता है। जो तीन माह से पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल में ही रह रहा है। कोतवाल राकेश कुमार ने बताया की शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
