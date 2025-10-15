हमीरपुर में दर्दनाक हादसा: मिट्टी की टीला धंसने से पूर्व प्रधान की भतीजी की मौत, एक महिला घायल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। त्योहार के चलते घर की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी खोदने गई पूर्व प्रधान की भतीजी की मिट्टी का टीला धंसने से मौत हो गई। वहीं उसके साथ गई एक अन्य महिला घायल हो गई। जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।

सदर कोतवाली के ब्रह्मा डेरा मोहल्ला निवासी पूर्व प्रधान हरिकेश निषाद की 32 वर्षीय भतीजी सदारनी पत्नी सुनील मोहल्ले की ही 30 वर्षीय खुशबू पत्नी फूलकुमार के साथ बुधवार की सुबह करीब छह बजे घर की लिपाई पुताई करने के लिए डेरा के बाहर खेतों में मिट्टी खोदने गई थी।