बरात आए ASP के भतीजे को मौरंग भरे ट्रक ने कुचला, मौत से मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बरात में शामिल होने आए एएसपी के भतीजे को गेस्ट हाउस के बाहर कानपुर-सागर हाईवे पर मौरंग से भरे ट्रक ने कुचल दिया। जिससे घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक अपने पिता की इकलौती संतान था। इस घटना की खबर जैसे ही मृतक के घर पहुंची वैसे ही खलबली मच गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें