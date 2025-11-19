Hamirpur News: सूरत गया था परिवार, सूना घर पाकर चोरों ने पार किए लाखों रुपये के जेवरात
बिवांर में एक परिवार सूरत मजदूरी करने गया था, जिसके बाद चोरों ने उनके सूने घर को निशाना बनाया। कमरे का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और बर्तन चुरा लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र जागरण, बिवांर। चोरों ने सूना घर देख चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित घर में ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए सूरत गया था। चोरों ने कमरे में रखे बक्सा का ताला तोड़ लाखों रूपये के जेवरात व बर्तन पार कर ले गए है। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
कल्ला गांव निवासी अमित कुमार पुत्र कमतू प्रजापति ने थाने में दी तहरीर में बताया कि एक माह पहले मकान में ताला लगाकर परिवार को लेकर मजदूरी के लिए सूरत गया था। मकान सूना पाकर अज्ञात चोरों ने उसके कमरे का ताला तोड़ बक्से में रखे जेवरात व बर्तन चोरी कर ले गए है।
घटना की सूचना उसे पड़ोसियों से मिली तो वह सूरत से वापस आया और घर आकर देखा कि उसके कमरे के दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है। चोर उसके बक्से में रखे सोने की जंजीर, बेसर, झुमकी, चूड़ी, बेंदी व चांदी का माला, कमर की हाफ पेटी, पायल तोड़िया व बर्तन चोरी कर ले गए हैं।
उसको करीब सात लाख रूपए का नुकसान हो जाने का अनुमान है। थाना प्रभारी नंदराम प्रजापति ने बताया कि पीड़ित की तहरीर मिली है चोरी की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
