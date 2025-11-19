Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hamirpur News: सूरत गया था परिवार, सूना घर पाकर चोरों ने पार किए लाखों रुपये के जेवरात

    By Hariom Dhuria Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    बिवांर में एक परिवार सूरत मजदूरी करने गया था, जिसके बाद चोरों ने उनके सूने घर को निशाना बनाया। कमरे का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और बर्तन चुरा लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर


    संवाद सूत्र जागरण, बिवांर। चोरों ने सूना घर देख चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित घर में ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए सूरत गया था। चोरों ने कमरे में रखे बक्सा का ताला तोड़ लाखों रूपये के जेवरात व बर्तन पार कर ले गए है। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कल्ला गांव निवासी अमित कुमार पुत्र कमतू प्रजापति ने थाने में दी तहरीर में बताया कि एक माह पहले मकान में ताला लगाकर परिवार को लेकर मजदूरी के लिए सूरत गया था। मकान सूना पाकर अज्ञात चोरों ने उसके कमरे का ताला तोड़ बक्से में रखे जेवरात व बर्तन चोरी कर ले गए है।

    घटना की सूचना उसे पड़ोसियों से मिली तो वह सूरत से वापस आया और घर आकर देखा कि उसके कमरे के दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है। चोर उसके बक्से में रखे सोने की जंजीर, बेसर, झुमकी, चूड़ी, बेंदी व चांदी का माला, कमर की हाफ पेटी, पायल तोड़िया व बर्तन चोरी कर ले गए हैं।

    उसको करीब सात लाख रूपए का नुकसान हो जाने का अनुमान है। थाना प्रभारी नंदराम प्रजापति ने बताया कि पीड़ित की तहरीर मिली है चोरी की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ... इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया और फिर 5 घंटे बाद हादसे में जिंदगी से छूटा साथ