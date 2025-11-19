Hamirpur News: सूरत गया था परिवार, सूना घर पाकर चोरों ने पार किए लाखों रुपये के जेवरात



संवाद सूत्र जागरण, बिवांर। चोरों ने सूना घर देख चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित घर में ताला लगाकर पूरे परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए सूरत गया था। चोरों ने कमरे में रखे बक्सा का ताला तोड़ लाखों रूपये के जेवरात व बर्तन पार कर ले गए है। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।

कल्ला गांव निवासी अमित कुमार पुत्र कमतू प्रजापति ने थाने में दी तहरीर में बताया कि एक माह पहले मकान में ताला लगाकर परिवार को लेकर मजदूरी के लिए सूरत गया था। मकान सूना पाकर अज्ञात चोरों ने उसके कमरे का ताला तोड़ बक्से में रखे जेवरात व बर्तन चोरी कर ले गए है।