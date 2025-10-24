Language
    हमीरपुर में सर्पदंश से किशोर की मौत, मरा सांप लेकर जिला अस्पताल पहुंचा पिता

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:33 AM (IST)

    हमीरपुर के देवगांव में एक दस वर्षीय किशोर करन को सोते समय सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन उसे झाड़-फूंक के लिए ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का पिता सांप को मारकर अस्पताल ले गया। तीन साल पहले करन की मां की भी सर्पदंश से मौत हुई थी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जमीन पर सो रहे किशोर को एक सांप ने डस लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पहले तो स्वजन उसे झांड़फूंक कराने के लिए ले गए। लेकिन जब हालत बिगड़ती देखी तो तत्काल स्कूटी से जिला अस्पताल लेकर आए। जहां पर किशोर की इलाज दौरान मौत हो गई।

    वहीं मृतक का पिता सांप को मारकर डाक्टरों को दिखाने के लिए अस्पताल ले गया। इस घटना से मृतक के स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं। तीन वर्ष पूर्व मृतक की मां गोमती की भी सर्पदंश से मौत हुई थी।

    थाना सुमेरपुर के देवगांव निवासी शैलेश ने बताया कि उसका पूरा परिवार शुक्रवार की तड़के करीब तीन बजे जमीन पर सो रहा था। इसी दौरान कहीं से सर्प आया और उसने उसके दस वर्षीय बेटे करन के सीने में डस लिया। सांप के डसते ही किशोर की हालत बिगड़ना शुरू हो गई और उसने उल्टी करना शुरू कर दिया और पेट में ऐंठन भी होने लगी।

    सर्पदंश की जानकारी होने पर पिता बेटे को लेकर गांव के ही बाबा के पास ले गया। जहां पर उसने झांड़ फूंक की। लेकिन किशोर को आराम नहीं मिला। हालत बिगड़ देख तत्काल पिता स्कूटी से बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। जहां पर इलाज दौरान किशोर की मौत हो गई।

    इस घटना से मृतक के स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं। मृतक किशोर के चाचा ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व मृतक की मां की भी सर्पदंश से मौत हुई थी। जिसका बिसरा सुरक्षित किया गया था। लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और उनके बेटे को भी सांप ने डस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

    उन्होंने बताया कि यह सर्प कामन क्रैप प्रजाति का है। वहीं घटना के बाद पिता सांप को मारकर उसे जिला अस्पताल डाक्टरों को दिखाने के लिए भी ले गया।