Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    झेलम एक्सप्रेस में पकड़ा गया फर्जी टीटीई, बेटिकट यात्रियों से कर रहा था वसूली

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    पुणे से जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस में एक फर्जी टीटीई पकड़ा गया। सेना का जवान झांसी से ग्वालियर के बीच यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था। बेटिकट यात्रियों से पैसे ऐंठते हुए उसे टिकट चेकिंग स्टाफ ने रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में उसने पहले भी ऐसा करने की बात कबूली। उसके पास से 1620 रुपये बरामद हुए।

    prefferd source google
    Hero Image

    झेलम एक्सप्रेस में फर्जी टीटीई गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे से चलकर जम्मूतवी जा रही झेलम एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठे यात्रियों से फर्जी टीटीई बनकर अवैध वसूली कर रहे सेना के एक जवान को टिकट चेकिंग स्टाफ ने पकड़ लिया। त्योहार के कारण कई यात्री जनरल कोच में बेटिकट बैठे थे। इसका जवान ने फायदा उठाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी टीटीई झेलम एक्सप्रेस में गिरफ्तार

    वह झांसी से ग्वालियर के बीच स्वयं को टीटीई बताकर यात्रियों से रुपये वसूलने लगा। ट्रेन में सवार एक यात्री ने संदेह होने पर इसका वीडियो बनाकर एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद ट्रेन के ग्वालियर पहुंचने पर सेना के जवान को टिकट चेकिंग स्टाफ ने आरपीएफ की सहायता से पकड़ लिया।

    यात्रियों से अवैध वसूली करते पकड़ा गया

    फर्जी टीटीई का नाम कमल कुमार पांडे निवासी कुशीनगर उत्तर प्रदेश है और वह वर्तमान में झांसी में पदस्थ है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो पहले भी दो बार ऐसा कर चुका है। उसके पास से 1620 रुपये बरामद हुए और वह खुद ही बेटिकट झांसी से ग्वालियर आ रहा था।