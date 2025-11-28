बेटे संग वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही महिला की संदिग्ध मौत, बहू ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप
एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई जब वह अपने बेटे के साथ शादी में जा रही थी। बहू ने देवर पर हत्या का आरोप लगाया, जिससे परिवार में तनाव बढ़ गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है। घटना के कारण परिवार सदमे में है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बेटे संग वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने देर रात बाइक से निकली मां की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका की बहू ने देवर पर सास की हत्या करके की आशंका जताई है। वहीं पुलिस वृद्धा की चलती बाइक से गिरने से मौत होने की बात कह रही है।
मौदहा कस्बे के बांकी तलैया वार्ड नंबर एक निवासी 60 वर्षीय बुधिया पत्नी स्व.सिद्धा वर्मा उर्फ सिद्धू अपने 24 वर्षीय अविवाहित बेटे करन के साथ रहती है। दूसरा बेटा रामबाबू शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है, जो अलग मकान में रहता है। करन कपड़े की दुकान में काम करने के साथ ही राजमिस्त्री है।
रामबाबू की पत्नी चंदा ने बताया कि गुरुवार की देर रात करीब 11 बजे करन मां को अपने दुकान मालिक के घर में चल रहे किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात कहकर ले गया था। थोड़ी देर बाद उसे उसकी नंद का फोन आया, जिसमें उसने कहा कि करन ने मां के छत से गिरकर घायल होने की खबर दी है। लेकिन उनका मकान कच्चा है।
ऐसे में उन्हें शंका हुई। करीब 20 मिनट बाद करन घर आ गया और दरवाजे पर लातें मारते हुए बताने लगा कि मां का पढ़ोरी मार्ग पर एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन डर की वजह से उसने दरवाजा नहीं खोला। जब कुछ लोगों की बाहर आहट मिली तो वह बाहर आई। सीएचसी लाते समय तक मां की सांसें चल रही थी। बाद में मौत हो गई।
जिस स्थान पर एक्सीडेंट होने की बात कही जा रही है वहां सड़क पर खून के ऐसे निशान मिले हैं जैसे किसी को यहां खींचा गया हो। घटना स्थल से मृतका की चप्पल, शॉल और करन की साफी भी मिली है। चंदा ने सास के साथ अनहोनी की आशंका जताई है।
सीओ राजकुमार पांडेय का कहना है कि मामला दुर्घटना का है। करन नशे की हालत में मां को देर रात बाइक से बैठाकर जा रहा था। तभी चलती बाइक से सिर के बल गिरने से मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराए जा रहे हैं, जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे, उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है।
