चरखारी मेला ड्यूटी से लौट रहे हेड कॉन्स्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत, कबरई थाना में थी तैनाती
चरखारी मेला ड्यूटी खत्म कर हमीरपुर में अपने परिवार से मिलने बाइक से जा रहे एक हेड कांस्टेबल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बाइक में सवार होकर चरखारी मेला ड्यूटी समाप्त होने के बाद हमीरपुर में रह रहे परिवार से मिलने आ रहे एक हेड कांस्टेबल को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसकी सिर में चोंट लगने से घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना के चनहट गांव निवासी 36 वर्षीय नंदकिशोर पांडेय पुत्र अवधेश हेड कांस्टेबल के रूप में महोबा जनपद के कबरई थाना में तैनात थे। जो गुरुवार की शाम चरखारी में लगी मेला ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाइक से हमीरपुर में रह रहे परिवार से मिलने आ रहे थे।
अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर
तभी रास्ते में सदर कोतवाली के चंदुलीतीर गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे हेड कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोंट आई और वह सड़क पर ही गिरकर तड़पने लगा। सूचना पर पुलिस न एंबुलेंस की मदद से घायल को सदर अस्पताल लाया गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से स्वजन में मातम छा गया है।
मृतक पूर्व में हमीरपुर में भी तैनात रह चुका है, तथा उनकी पत्नी व दोनों बेटे यहीं रह रहे थे। इस संबंध में एएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घटना स्थल के आसपास जांच कर हादसे को अंजाम देने वाले की तलाश की जाएगी।
