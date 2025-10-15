हमीरपुर: प्रेम में बाधा, धमकी से आहत युवक ने की आत्महत्या

जागरण संवादाता, हमीरपुर। दो प्रेमियों की शादी में बाधा बने युवती के स्वजन की धमकी से आहत एक युवक ने बीती मंगलवार की देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से मृतक के स्वजन में मातम छाया हुआ है।

सुमेरपुर थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत पत्योरा के मलिहाताला मजरा निवासी बरदानी ने बताया कि उसके 20 वर्षीय पुत्र अंशू उर्फ भूरा ने प्रेमिका से शादी न हो पाने व स्वजन के छह लाख रुपये की मांग कर जेल भेजने की धमकी से आहत होकर मंगलवार की देर रात घर के बगल में लगे नीम के पेड़ में गमछे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक का गांव की ही एक सजातीय युवती के प्रेम प्रसंग था। जिसकी भनक युवती के स्वजन को तब लगी जब एक बार वह शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था। जिसके बाद युवती के पिता ने थाने में तहरीर दी थी। लेकिन बाद में दोनों परिवारों शादी कराने पर राजी हो गए।