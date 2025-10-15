Language
    हमीरपुर: प्रेम में बाधा, धमकी से आहत युवक ने की आत्महत्या

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:02 PM (IST)

    हमीरपुर के पत्योरा गांव में अंशू नामक एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंशू का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते युवती के परिवार वाले शादी के बदले छह लाख रुपये की मांग कर रहे थे और उसे जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। इसी से आहत होकर अंशू ने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवादाता, हमीरपुर। दो प्रेमियों की शादी में बाधा बने युवती के स्वजन की धमकी से आहत एक युवक ने बीती मंगलवार की देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से मृतक के स्वजन में मातम छाया हुआ है।
    सुमेरपुर थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत पत्योरा के मलिहाताला मजरा निवासी बरदानी ने बताया कि उसके 20 वर्षीय पुत्र अंशू उर्फ भूरा ने प्रेमिका से शादी न हो पाने व स्वजन के छह लाख रुपये की मांग कर जेल भेजने की धमकी से आहत होकर मंगलवार की देर रात घर के बगल में लगे नीम के पेड़ में गमछे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक का गांव की ही एक सजातीय युवती के प्रेम प्रसंग था। जिसकी भनक युवती के स्वजन को तब लगी जब एक बार वह शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था। जिसके बाद युवती के पिता ने थाने में तहरीर दी थी। लेकिन बाद में दोनों परिवारों शादी कराने पर राजी हो गए।

    परंतु युवती के चाचा व पिता उनसे पैसों की मांग करने लगे थे। मृतक के चाचा बिहारी ने बताया कि भतीजे की प्रेमिका के स्वजन से आपसी सहमति होने पर दोनों की शादी कराने का निर्णय हुआ था। लेकिन युवती के पिता व चाचा बाद में जेल भेज देने की धमकी देकर छह लाख रुपये की मांग करने लगे थे। बीती रात 11 बजे के करीब भतीजा फोन पर बात कर रहा था। जिसने धमकी से आहत होकर देर रात एक बजे फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है।

    मृतक पांच भाई व एक बहन में दूसरे नंबर का था। तीन दिन पूर्व प्रेमिका ने भी जान देने का प्रयास प्रयास किया था। इस संबंध में पत्योरा चौकी इंचार्ज निशांत दुबे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें पीएम के लिए कहा गया था हमने कराकर भेज दिया है, बांकी हमें जानकारी नहीं है।