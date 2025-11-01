Language
    स्पीड पोस्ट का विस्तार, आधार कार्ड में संशोधन भी हुआ महंगा

    By Mohit Dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:53 PM (IST)

    भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवाओं का विस्तार करते हुए नई सुविधाएँ जोड़ी हैं, जिससे अब अधिक क्षेत्रों में त्वरित डाक सेवा उपलब्ध होगी। वहीं, UIDAI ने आधार कार्ड में संशोधन के शुल्क में बढ़ोतरी की है। अब आधार अपडेट करवाना पहले से महंगा हो गया है। इन बदलावों से आम लोगों की जेब पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद भी जताई जा रही है।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। डाकघर में रजिस्ट्री सेवा बंद होने के बाद ग्राहक अब स्पीड पोस्ट करा रहे हैं। वहीं आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए ग्रहकों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। अधिकारिक तौर पर रजिस्ट्री बंद होने से जैसी बात विभागीय अधिकारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया गया है।

    उनका कहना है कि ग्रहक यदि रजिस्ट्री की तरह डिलीवरी कराते हैं या ओटीपी के आधार पर वितरित कराना चाहते हैं, तो उन्हें पांच रुपये अतिरिक्त देने के अलावा जीएसटी भी देनी होगी। जो पहली अक्टूबर से लागू हो गई है। अलावा इसके आधार कार्ड पहचान पत्र पता इत्यादि अपडेट कराने वाले शुल्क में भी 25-25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है।

    डाक अधीक्षक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि सरकार ने स्पीड पोस्ट का टैरिफ बढ़ा दिया है। 50 ग्राम तक की स्पीड पोस्ट लोकल (एक पिन कोड के अंदर) के लिए बुक कराने पर 19 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक बुक कराने पर 47 रुपये अदा करने होंगे। ग्राहक यदि रजिस्ट्री की तरह स्पीड पोस्ट बुक कराना चाहते हैं तो पांच रुपये अतिरिक्त देने के अलावा जीएसटी भी देनी होगी।

    ओटीपी के आधार पर वितरित कराने के लिए भी पांच रुपये और जीएसटी देनी पड़ेगी। इसके लिए पोस्टमैन को ओटीपी बताना होगा। डाक विभाग अब स्पीड पोस्ट की बढ़ावा दे रहा है। आधार कार्ड में पहचान पत्र, पता इत्यादि अपडेट कराने के लिए लोगों को अब 25 रुपये अतिरिक्त देना होगा। पहले यह शुल्क 50 रुपये था। जो बढ़कर 75 रुपये हो गया है।

    इसी प्रकार 17 वर्ष से ऊपर के लोगों को अपडेट कराने पर 100 रुपये की बजाय 125 रुपये देना होगा। आधार कार्ड में घर पर अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए 700 रुपये देने होंगे। मशीन का 50 रुपये अलग से देना होगा। यदि एक से अधिक आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं, तो प्रति व्यक्ति 350 रुपये देने होंगे। आधार कार्ड डाउनलोड अथवा प्रिंट कराने पर 40 रुपये अलग से देने होंगे।