हमीरपुर में जमीन पर सो रहे दो मासूम बच्चों की सांप के काटने से मौत, गांव में शोक की लहर

हमीरपुर में एक दुखद घटना में जमीन पर सो रहे दो मासूम भाई-बहन को सांप ने काट लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना मुस्करा थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव की है। बच्चों के पिता ने प्रधान और सचिव पर आवास न देने का आरोप लगाया है जिसके कारण उन्हें जमीन पर सोना पड़ा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जमीन पर सो रहे दो मासूम भाई बहन को सर्प ने डस लिया। जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई। बच्चों की हालत खराब देख स्वजन उन्हें एक वैद्य के पास ले गए। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी है। त्योहार के दिन हुई घटना से जहां स्वजन बेहाल हैं। वहीं पूरे गांव में शोक छाया हुआ है। वहीं मृत मासूम भाई बहन के पिता ने प्रधान व सचिव पर आवास न दिए जाने का आरोप लगाते हुए बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुस्करा थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव रामराज प्रजापति का चार वर्षीय बेटा रोहित और छह वर्षीय बेटी काजल बुधवार की रात रोज की तरह घर में जमीन पर सो रहे थे। तभी रात में सांप ने जमीन पर सो रहे दोनों मासूम भाई बहन को डस लिया।

इस दौरान सांप ने लड़के के बाएं हाथ और लड़की के दाएं कान में दस लिया। जिसके बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी। जिस पर तत्काल स्वजन उन्हें गांव के ही एक वैद्य के पास लेकर पहुंचे। लेकिन सांप का जहर इतनी तेजी से फैल चुका था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका।

मासूम भाई बहन की मौत से पूरे गांव में खलबली मच गई और स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं। मृतक भाई बहन के पिता रामराज प्रजापति ने ग्राम प्रधान और सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पास रहने के लिए आवास नहीं है। कई बार आवास के लिए सर्वे भी किया गया। लेकिन प्रधान और सचिव की मनमानी के चलते आज तक उसे आवास मुहैया नहीं कराया गया। जिसका कारण है कि ऐसे बरसात के मौसम में भी पीड़ित परिवार को जमीन पर सोकर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है।

इसका ही खामियाजा उसने आज अपनी दो बच्चों की मौत के साथ भोगा है। फिलहाल घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस एवं राजस्व की टीम को दे दी गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।