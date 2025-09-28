ट्रक-बस की टक्कर में घायल हुए रोडवेज ड्राइवर की कानपुर में इलाज दौरान मौत
हमीरपुर में ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर में घायल बस चालक सुबेक की इलाज के दौरान कानपुर में मौत हो गई। उसके पित्ताशय में हड्डी घुस गई थी। इस घटना में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। सुबेक पांच साल से संविदा चालक था परिवहन विभाग मदद करेगा। डिपो में शोक सभा हुई।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर । ट्रक और रोडवेज बस में हुई जोरदार टक्कर में गंभीर रूप से घायल बस चालक की भी कानपुर में इलाज दौरान मौत हो गई। घटना के दौरान उसके पित्ताशय में हड्डी घुस गई थी।
जिसका रविवार को आपरेशन होना था। लेकिन शनिवार की देररात ही चालक ने एक प्राइवेट अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। वहीं इस घटना में अब मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है। वहीं अन्य घायलों का इलाज चल रहा है।
शनिवार की सुबह थाना ललपुरा के उजनेड़ी गांव के पास रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। जिसमें बस में सवार 58 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी मुन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही ट्रक व बस चालक समेत 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था।
सात लोगों को किया गया था रेफर
जहां से कानपुर देहात के कस्बा मूसानगर स्थित थाने के सामने रहने वाले 35 वर्षीय संविदा बस चालक सुवेक पुत्र जयविजय समेत सात लोगों को कानपुर रेफर किया गया था। एआरएम आरपी साहू ने बताया कि घटना के दौरान चालक के पित्ताशय में हड्डी टूटकर घुस गई थी। जिसके कारण उसकी हालत काफी नाजुक थी।
शनिवार की देररात उसकी कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। एआरएम आरपी साहू ने बताया कि सुबेक संविदा चालक के रूप में करीब पांच वर्षों से नौकरी कर रहा था। उन्होंने बताया कि चालक को परिवहन विभाग की ओर से हर संभव मदद की जाएगी।
चालक की मौत पर स्टाफ ने रखी शोक सभा
बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर के बाद कानपुर में इलाज दौरान संविदा चालक सुबेक की मौत की खबर के बाद से डिपो के चालक व परिचालकों में शोक छा गया। रविवार की सुबह सभी ने शोकसभा कर मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।