SIR Update: गणना प्रपत्र भरने में आखिर क्यों महिलाओं को आ रही सबसे ज्यादा समस्या, आखिर मायके की क्यों मांगी जा रही डिटेल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जिले में गणना प्रपत्र का काम शत प्रतिशत हो गया है। जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र मिल गए हैं। उनको भरने में सबसे बड़ी समस्या महिला मतदाताओं को हो रही है। उन्हें अपने मायके पक्ष से 2003 की मतदाता सूची मंगाने व उसको भरने में समस्या आ रही है। जिसके कारण प्रपत्र को अभी तक नहीं भर सकी हैं। सोमवार की दोपहर दैनिक जागरण की टीम ने मुहल्ले-मुहल्ले जाकर महिलाओं से प्रपत्र फार्म भरने की हकीकत जानी और पड़ताल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



जिले में गणना प्रपत्र को बीएलओ घर घर पहुंचाने का काम शत प्रतिशत कर चुके हैं। वहीं कुछ अभी भी ऐसे मतदाता हैं, जिनके घर में बीएलओ ने प्रपत्र नहीं भिजवाया है। प्रपत्र फार्म भरने में ज्यादातर मतदाताओं को परेशानी हो रही है। उन्हें इंतजार है कि कब बीएलओ उनके पास आए और प्रपत्र फार्म को भरवाने में उनकी मदद करें। सबसे ज्यादा परेशानी महिला मतदाताओं को हो रही है। उन्हें मायके से सूची मंगाने व डाटा एकत्र करने में परेशानी हो रही है। जिसके कारण उनका फार्म पूरा नहीं हो पा रहा है।

महिलाओं ने कहा कि गणना प्रपत्र तो मिल गया है, लेकिन मायके से 2003 की मतदाता सूची कैसे निकलवाएं। बिना सूची के फार्म पूरा नहीं भरेगा। जिसके कारण उनके फार्म अभी रखे हैं। किसी तरह से मायके से वोटर लिस्ट निकलवाकर फार्म को बीएलओ की मदद से भरा जाएगा। उन्हें अब बीएलओ का इंतजार है, कि कब बीएलओ आएगा और उनका फार्म भरवाने में मदद करेगा।





बोली महिला मतदाता गणना प्रपत्र फार्म में मायके की जानकारी भरनी है। जिसकी सूची मायके से मंगवाकर पूरा किया जाएगा। उन्हें फार्म भरने के लिए भी बीएलओ की मदद लेनी पड़ेगी।

- रुचि गणना प्रपत्र भरने में समस्या आ रही है। सबसे पहले तो उन्हें यह जानकारी नहीं हो पा रही है कि इसमें आइपीआइसी नंबर क्या होता है। इसकी जानकारी नहीं है। बीएलओ से फोन कर फार्म भरवाने की बात कही है।

- जया मिश्रा



गणना प्रपत्र फार्म भरने में सबसे बड़ी समस्या मायका पक्ष की डाटा देने में है। अभी मायका पक्ष से महिलाओं को पहले सूची निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद डाटा भरकर फार्म जमा करना पड़ेगा। फार्म भरने के लिए बीएलओ से मदद लेकर पूरा करेंगे।

- संध्या शुक्ला