    हमीरपुर में जनसुनवाई बनी तमाशा! डीएम-एसपी सुनते रहे शिकायतें, अफसर मोबाइल में रहे व्यस्त

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे, वहीं एक अफ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, राठ(हमीरपुर)। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आम लोगों की शिकायतों का निवारण नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही और पीड़ित अधिकारियों के चक्कर लगाते जा रहे हैं। जबकि अधिकारी मोबाइल में व्यस्त रहते। ऐसा ही देखने को मिला समाधान दिवस में। 

    फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए राठ तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जहां जिलाधिकारी घनश्याम मीना और पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा फरियादियों की शिकायतें सुनने में लगे रहे। वहीं एक अधिकारी अपनी पत्नी से वीडियो काल पर व्यस्त नजर आए।

     

    शनिवार को तहसील परिसर में जिलाधिकारी घनश्याम मीना व पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में आईं 59 में 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में आयोजित इस संपूर्ण समाधान दिवस में कुछ अधिकारियों को अपने उच्चाधिकारियों का जरा सा भी भय नही दिखा और वह अधिकारियों की आंख में धूल झोंककर अपने मोबाइलों में व्यस्त नजर आए।

     

    इतना ही नही एक अधिकारी ने तो हद ही कर दी। जिस पर डीएम व एसपी फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे। उसी दौरान यह मोबाइल पर अपनी पत्नी से वीडियो काल पर व्यस्त नजर आए। इस संबंध में अधिकारी ने बताया कि वह अपनी पत्नी से वीडियो काल में व्यस्त थे। इसके अलावा अन्य और भी कुछ अधिकारी ऐसे थे जो रील, इंस्टा और फेसबुक में अपना समय पास कर रहे थे। संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी अभिमन्यु कुमार, सीओ राजीव प्रताप सिंह, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोतवाल राकेश सिंह, मझगवां थानाध्यक्ष आशुतोष सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

     

    इधर, महोबा में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की मांग

    तहसील परिसर में अधिवक्ता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सीसीटीवी की अनुपस्थिति के कारण कोई भी घटना घटित हो सकती है। हाल ही में अधिवक्ता भरत कुमार का रुपयों और कागजातों से भरा बैग चोरी हो गया। यदि सीसीटीवी होते, तो घटना का खुलासा संभव था। सदर तहसील में आयोजित जिला स्तरीय समाधान दिवस में वकीलों ने जिलाधिकारी गजल भारद्वाज से सीसीटीवी लगाने की मांग की। जिलाधिकारी ने इस पर गंभीरता दिखाई और पालिका ईओ को सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया। समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, सीडीओ बलराम कुमार, एडीएम न्यायिक सुखबीर सिंह, उपजिलाधिकारी शिवध्यान पांडेय ने लोगों की समस्याएं सुनीं। कुल 62 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल छह का निस्तारण किया जा सका। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया।