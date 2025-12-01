Language
    यूपी में एग्जाम सेंटर में एक छात्रा के लिए ड्यूटी पर सात शिक्षक, CCTV भी लगे; हैरान कर देगी वजह

    By Mohit Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    हमीरपुर के एक कॉलेज में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा देने आई एक अकेली छात्रा के लिए सात शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। हीरानंद पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि बीए पंचम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए केवल एक छात्रा पंजीकृत थी, जिसके लिए कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। अन्य कॉलेजों में भी परीक्षाएं आयोजित की गईं।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के विषम सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए पूरे केंद्र में इकलौती छात्रा की देखरेख के लिए सात शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। जो सारा दिन उस कक्ष में ड्यूटी देते नजर आए।

    जहां पर इकलौती छात्रा परीक्षा दे रही थी। वहीं कक्ष में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। पूरे केंद्र में इकलौती छात्रा के परीक्षा देने की चर्चा पूरे कालेज में रही।

    कस्बा बिवांर में संचालित हीरानंद पीजी कालेज के प्राचार्य डा.अभिनंदन सिंह ने बताया कि सोमवार को सुबह पाली में हुई बीए पंचम सेमेस्टर विषय अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा के लिए सिर्फ एक छात्रा पंजीकृत थी।

    जिसकी परीक्षा के लिए दो कक्ष निरीक्षक, एक सहायक कक्ष निरीक्षक, दो आंतिरक उड़ाका दल, केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष के अलावा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सारा दिन यह लोग केंद्र में ड्यूटी करते नजर आए।

    यह भी पढ़ें- UP Board Exam 2026: बोर्ड परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट, आपत्ति दर्ज कराने की ये है आखिरी तारीख

    वहीं दूसरी पाली में बीए तृतीय सेमेस्टर विषय इतिहास व बीएससी तृतीय सेमेस्टर विषय जंतुविज्ञान में कुल 55 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। शाम पाली में एमए तृतीय सेमेस्टर विषय इतिहास विषय की परीक्षा के लिए सात छात्राएं पंजीकृत थी।

    अभिनव प्रज्ञा महाविद्यालय के केंद्राध्यक्ष डा.शिवमंगल तिवारी ने बताया कि सोमवार सुबह पाली में आयोजित हुई परीक्षा में तीन छात्राएं मौजूद रहीं।

    दूसरी पाली में बीए तृतीय सेमेस्टर इतिहास व बीएससी तृतीय सेमेस्टर जंतुविज्ञान की परीक्षा के लिए 110 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। सख्ती के चलते चार परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। स्वर्गीय पूरन रामप्रकाश दीक्षित महाविद्यालय गहरौली के प्राचार्य डा.लोकेंद्र पांडेय ने बताया कि दूसरी पाली में 15 छात्राएं पंजीकृत थी।