यूपी में एग्जाम सेंटर में एक छात्रा के लिए ड्यूटी पर सात शिक्षक, CCTV भी लगे; हैरान कर देगी वजह

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के विषम सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए पूरे केंद्र में इकलौती छात्रा की देखरेख के लिए सात शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। जो सारा दिन उस कक्ष में ड्यूटी देते नजर आए।

जहां पर इकलौती छात्रा परीक्षा दे रही थी। वहीं कक्ष में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। पूरे केंद्र में इकलौती छात्रा के परीक्षा देने की चर्चा पूरे कालेज में रही।

कस्बा बिवांर में संचालित हीरानंद पीजी कालेज के प्राचार्य डा.अभिनंदन सिंह ने बताया कि सोमवार को सुबह पाली में हुई बीए पंचम सेमेस्टर विषय अर्थशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा के लिए सिर्फ एक छात्रा पंजीकृत थी।

जिसकी परीक्षा के लिए दो कक्ष निरीक्षक, एक सहायक कक्ष निरीक्षक, दो आंतिरक उड़ाका दल, केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष के अलावा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सारा दिन यह लोग केंद्र में ड्यूटी करते नजर आए।