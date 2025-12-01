UP Board Exam 2026: बोर्ड परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट, आपत्ति दर्ज कराने की ये है आखिरी तारीख
बांदा में बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है, जिसके लिए 61 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार चार केंद्र कम हैं, लेकिन आपत्तियां आने पर संख्या बढ़ सकती है। जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 41,565 छात्र पंजीकृत हैं। केंद्रों के प्रधानाचार्यों को 4 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, बांदा। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इन दिनों तैयारियां चल रहीं हैं। जिसमें इस समय परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। परिषद की ओर से जारी सूची में जिले के 61 कालेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
हालांकि बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चार परीक्षा केंद्र कम हैं। लेकिन विभाग का मानना है कि आपत्तियां आने के बाद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
जिले मेंं हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के कुल 41,565 परीक्षार्थी पंजीकृत हैँ। जिसमें हाईस्कूल में 23006 व इंटरमीडिएट में 18559 परीक्षार्थी शामिल हैं। इनकी परीक्षाओं के लिए केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद ने केंद्र निर्धारण नीति के तहत आनलाइन सूचनाओं के आधार पर 61 केंद्रों को प्रस्तावित किया है।
जबकि बीते वर्ष जिले में कुल 65 परीक्षा केंद्र बनाए गये थे। कुछ केंद्र नए प्रस्तावित किए और कुछ को हटाया गया है। सभी केंद्रों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र से संबंधित जो भी आपत्तियां है वह चार दिसंबर तक तक कर सकते है, इसके बाद आपत्ति नहीं ली जाएगी। शासन के आदेश पर केंद्रों को फाइनल सूची जारी होगी।
साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि केंद्रों के वायस रिकार्डरयुक्त सीसीटीवी कैमरा, रिकार्डिंग के लिए डीवीआर, वेबकास्टिग के लिए ब्राडबैंड कनेक्शन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे। धारण क्षमता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
परीक्षाओं को लेकर केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इसमें आपत्तियां चार दिसबंर तक ली जाएगीं। सभी कालेजों को संबंधित सूचना भेज कर आपत्तियों के लिए कहा गया है।
दिनेश कुमार, डीआइओएस, बांदा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।