'सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता', साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सरदार वल्लभभाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नही होता और पाकिस्तान पैदा नही होता। उक्त विचार पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सरीला में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन व एसआइआर कार्यशाला में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अटल जी की कविताएं वक्ताओं के जुबान पर हैं। सरीला विकासखंड परिसर में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन व एसआइआर कार्यशाला में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वोट चोरी का मामला उठाते हुए कहा कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश सरदार वल्लभभाई पटेल के पक्ष में था।

मगर कांग्रेस ने वोट चोरी कर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने भाजपा सरकार में किसी के साथ भेदभाव न कर सभी योजनाओं का लाभ सभी को समानता से मिलने की बात कही। एसआइआर व घुसपैठियों के लिए सभी को सजगता से काम करने की जरूरत है।