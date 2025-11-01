Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में सड़क किनारे खड़े डीसीएम से टकराई कार, चालक घायल व साले की मौत और जीजा लापता

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:48 PM (IST)

    हमीरपुर के कालपी चौराहे पर एक सड़क हादसे में 14 वर्षीय पवन की मृत्यु हो गई। वह अपने जीजा और एक अन्य व्यक्ति के साथ कार से उरई जा रहा था, तभी कार एक खड़े डीसीएम से टकरा गई। पवन की मौके पर ही मौत हो गई, चालक घायल है, और जीजा लापता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना के बाद कालपी चौराहा के पास खड़ी क्षतिग्रस्त कार व मृतक पवन का फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। अपने जीजा के साथ शनिवार की सुबह तड़के करीब चार बजे कार से उरई जा रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया तथा जीजा घटना से बाद से लापता है। जिसका मोबाइल भी स्विच आफ जा रहा है। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर जहां बेसुध हैं वहीं घर के अन्य स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। वहीं क्षतिग्रस्त कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    थाना सुमेरपुर के कुंडौरा गांव निवासी देशराज ने बताया कि उनका इकलौता 14 वर्षीय पुत्र पवन शनिवार को तड़के करीब चार बजे उरई निवासी अपने जीजा राहुल और उसके साथी 25 वर्षीय शिवम निवासी रेढर उरई के साथ उरई जा रहे थे। पवन उरई के जीके इंटरनेशनल स्कूल में में कक्षा नौ का छात्र था। तीनों कार सवार जब हमीरपुर के कालपी चौराहा से आगे बढ़े तभी यहां खडे़ एक डीसीएम से टकरा गए। इससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

    हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से पवन और घायल कार चालक शिवम को जिला अस्पताल लाया गया। जहां डाक्टरों ने पवन को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद से पवन का बहनोई राहुल मौके से फरार हो गया। पवन अपने पिता का इकलौता पुत्र था। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के स्वजन बेहाल हो उठे।

    मृतक के पिता ने बताया कि सर्दी आने के कारण दामाद उसके बेटे को उरई से लेकर गांव आए थे और सर्दी के कपड़े व अन्य सामान लेकर शनिवार की सुबह घर से निकले थे और यह घटना हो गई। उनके दामाद उरई में मेडिकल स्टोर किए हैं। जहां पर रहकर उनका बेटा पढ़ाई करता था। इकलौते बेटे की मौत से मां बेसुध है। वहीं घर के अन्य सदस्य रो-रोकर बेहाल हैं। घटना के बाद से मृतक का बहनोई लापता है। जिसका कोई सुराग नही है और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा है।

    कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त कार व सड़क पर खड़ी डीसीएम को कब्जे में ले लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।