Hamirpur News: गर्भवती महिला की जिद पर हंगामा, सीएचसी लेबर रूम से भागकर प्राइवेट अस्पताल ले जाने पर अड़ी

संवाद सूत्र, जागरण, बिवांर(हमीरपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम से डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती महिला ने जमकर हंगामा किया। लेबर रूम से महिला भागकर बाहर आ गई और प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराने की जिद पर सीएचसी के बाहर बैठ गई। जिसको लेकर सीएचसी में मरीज व तीमारदारों की भीड़ लग गई।

कस्बा क्षेत्र के शिवनी डेरा निवासी नरेश पाल ने बताया कि उसकी 22 वर्षीय पत्नी काजल को पहला बच्चा होना है। प्रसव पीड़ा होने पर स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा लेकर पहुंचे। प्रसव पीड़ा के दौरान पत्नी को स्टाफ नर्स द्वारा लेबर रूम ले जाया गया। जहां से काजल नर्स और डाक्टर को धक्का देते हुए बाहर भागकर सीएचसी गेट के पास बैठ गई और प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराने की जिद करने लगी।

वहीं ड्यूटी पर तैनात डा. मनुलिका वर्मा ने बताया कि काजल की डिलीवरी होने का समय आ गया है और सामान्य डिलीवरी होने की संभावना है। लेकिन काजल यहां पर प्रसव नहीं करना चाहती। जिसके चलते वह लेबर रूम से जबरन भाग खड़ी हुई। उधर सीएचसी गेट के पास काजल का पति और उसके स्वजन काजल को सीएचसी में प्रसव कराने के लिए मनाते रहे। लेकिन गर्भवती काजल ने किसी की एक न सुनी और प्राइवेट अस्पताल में प्रसव करवाने की बात पर अड़ी रही। वहीं मौजूद डाक्टरों ने बच्चे को खतरा होने की बात समझाते हुए काजल को प्रसव लेबर रूम ले जाने की कोशिश किया। काजल के पति नरेश व स्वजन उसे उठाकर लेबर रूम ले गए। लेकिन काजल फिर से वहां से भाग खड़ी हुई।