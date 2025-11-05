Hamirpur News: गर्भवती महिला की जिद पर हंगामा, सीएचसी लेबर रूम से भागकर प्राइवेट अस्पताल ले जाने पर अड़ी
एक गर्भवती महिला सीएचसी के लेबर रूम से भागकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की जिद पर अड़ी रही, जिससे अस्पताल के बाहर हंगामा हो गया। महिला सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना चाहती थी। अस्पताल प्रशासन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे अन्य मरीजों को परेशानी हुई।
संवाद सूत्र, जागरण, बिवांर(हमीरपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम से डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती महिला ने जमकर हंगामा किया। लेबर रूम से महिला भागकर बाहर आ गई और प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराने की जिद पर सीएचसी के बाहर बैठ गई। जिसको लेकर सीएचसी में मरीज व तीमारदारों की भीड़ लग गई।
कस्बा क्षेत्र के शिवनी डेरा निवासी नरेश पाल ने बताया कि उसकी 22 वर्षीय पत्नी काजल को पहला बच्चा होना है। प्रसव पीड़ा होने पर स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा लेकर पहुंचे। प्रसव पीड़ा के दौरान पत्नी को स्टाफ नर्स द्वारा लेबर रूम ले जाया गया। जहां से काजल नर्स और डाक्टर को धक्का देते हुए बाहर भागकर सीएचसी गेट के पास बैठ गई और प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराने की जिद करने लगी।
वहीं ड्यूटी पर तैनात डा. मनुलिका वर्मा ने बताया कि काजल की डिलीवरी होने का समय आ गया है और सामान्य डिलीवरी होने की संभावना है। लेकिन काजल यहां पर प्रसव नहीं करना चाहती। जिसके चलते वह लेबर रूम से जबरन भाग खड़ी हुई। उधर सीएचसी गेट के पास काजल का पति और उसके स्वजन काजल को सीएचसी में प्रसव कराने के लिए मनाते रहे। लेकिन गर्भवती काजल ने किसी की एक न सुनी और प्राइवेट अस्पताल में प्रसव करवाने की बात पर अड़ी रही। वहीं मौजूद डाक्टरों ने बच्चे को खतरा होने की बात समझाते हुए काजल को प्रसव लेबर रूम ले जाने की कोशिश किया। काजल के पति नरेश व स्वजन उसे उठाकर लेबर रूम ले गए। लेकिन काजल फिर से वहां से भाग खड़ी हुई।
उसने किसी की एक न सुनी और अंत में सीएचसी के डाक्टरों ने काजल को उसके पति के कहने पर रेफर कर दिया। सीएचसी गेट पर प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती ने प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी कराने के चलते अपने स्वजन और सीएचसी स्टाफ से जमकर बहस की। इस दौरान वह कभी कैंपस की जमीन पर लेटती व बैठती नजर आई। जिसको देख वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। बाद में स्वजन गर्भवती काजल का सीएचसी से रेफर बनवाकर कहीं बाहर प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराने के लिए ले गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।