डाक विभाग की नई सुविधा, अब पोस्टमैन घर आकर बनाएंगे बुजुर्गों का जीवित प्रमाण पत्र

मोहित द्विवेदी, जागरण, हमीरपुर। पेंशनरों को अब जीवित प्रमाण पत्र के लिए जिला कोषागार की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। डाक विभाग ने इसके लिए नई सुविधा शुरू की है। जिसके तहत 70 रुपये शुल्क पर पोस्टमैन घर जाकर जीवित प्रमाण पत्र बना देंगे। इस सेवा से करीब 450 पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। अब पेंशनर को बड़ी राहत मिलेगी। अब पेंशनर केवल अपने नजदीकी डाकघर में संपर्क करके आवेदन करेंगे। जिसके बाद पोस्टमैन घर पहुंचकर आधार और अंगूठा सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र तैयार कर देगा। यह सेवा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आई है। जिन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है।

जिले में लगभग 7200 पेंशनर हैं। इनमें 450 पेंशनर 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। पेंशनरों को हर वर्ष नवंबर माह में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जिला कोषागार में जमा करना होता है। अधिक उम्र के पेंशनरों को प्रमाण पत्र जमा करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब उनकी इस समस्या का समाधान हो गया है।





ऐसे बनेगा प्रमाण पत्र डाक अधीक्षक बांदा अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि पेंशनरों को अपना जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने नजदीकी डाकघर में संपर्क करना होगा। उसके बाद पोस्टमैन घर आकर जीवित प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहुंच जाएंगे। पेंशनर को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पीपीओ नंबर, खाता नंबर, पेंशन किस एजेंसी से मिल रही है। बताने और थंब लगाने के बाद प्रमाण पत्र बन जाएगा। जिसका मैसेज पेंशनर के मोबाइल पर आ जाएगा। पेंशनर यदि चाहें तो प्रमाण पत्र jeevanpramaan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।