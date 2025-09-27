Language
    जुमे की नमाज पर अलर्ट, मस्जिदों के बाहर तैनात रहा पुलिस बल, एसपी ने किया भ्रमण

    By Anurag Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:21 PM (IST)

    हमीरपुर जिले में आई लव मुहम्मद पोस्टर विवाद के चलते जुमे की नमाज पर पुलिस अलर्ट रही। मस्जिदों पर पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। राठ और मौदहा में भी अधिकारियों ने दौरा किया व गश्त की। सतर्कता के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तत्परता दिखाई।

    जुमे की नमाज पर अलर्ट रही पुलिस, एसपी ने मस्जिदों का किया भ्रमण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। आइ लव मुहम्मद के पोस्टर को लेकर शुरू हुए विवाद को लेकर जुमे की नमाज पर जिले की पुलिस अलर्ट रही। सभी मस्जिदों के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा ने हमीरपुर की मस्जिदों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया।

    वहीं, कस्बा राठ में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने भ्रमण कर स्थिति को देखा। इस दौरान कहीं भी ऐसी स्थिति नही पाई गई। कस्बा मौदहा में सीओ विनीता पहल के नेतृत्व में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया।

    इस समय हर तरफ आइ लव मुहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज में किसी भी प्रकार का कोई माहौल न बिगड़े। इसके लिए शासन से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। जिसके क्रम में शुक्रवार की दोपहर संपन्न हुई जुमे की नमाज में जिलेभर की मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस पहले के बीच नमाज अदा हुई।

    पुलिस की सतर्कता के चलते कहीं भी विवाद जैसी कोई स्थिति नही बनीं। हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा स्वयं स्थिति का जायजा लेने के लिए निकली। उन्होंने अमन शहीद व खालेपुरा स्थित मस्जिदों का भ्रमण कर स्थिति देखी और सीओ सदर राजेश कमल व कोतवाल राकेश कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

    इस दौरान तहसीलदार रवींद्र सिंह भी मौजूद रहे। वहीं कस्बा राठ में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने पुलिस बल के साथ मस्जिदों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। कस्बा मौदहा में सीओ विनीता पहल के नेतृत्व में पैदल गश्त निकाली गई और मस्जिदों का भ्रमण किया गया।

    इसी तरह से जिले के सभी थानाक्षेत्रों में संबंधित थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मी अलर्ट रहे और मस्जिदों का भ्रमण करते रहे। इस दौरान पुलिस कर्मी बाडी प्रोटेक्टर और डंडे से लैस नजर आए। ताकि किसी भी परिस्थिति पर काबू पाया जा सके।