Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला की हत्या कर जलाने वाले दो साथी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अधजले शव की गुत्थी सुलझी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:40 AM (IST)

    पुलिस ने एक महिला की हत्या और शव जलाने के मामले में दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुठभेड़ में घायल बदमाश के पैर में लगी गोली। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मौदहा कोतवाली के रीवन-करहिया गांव के बीच बीती 27 अक्टूबर को बरामद हुई महिला के अधजले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए दो हत्यारोपियों को शुक्रवार को तड़के करीब चार बजे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हत्यारोपित आपस में दोस्त हैं। मारी गई महिला से दोनों के संबंध थे और दोनों ही उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। जिसके कारण महिला की हत्या कर शिनाख्त मिटाने की नीयत से उसके चेहरे को जलाकर फरार हो गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि बीती 27 अक्टूबर को मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक महिला का अधजला शव मिला था। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। बाएं हाथ की कलाई में हिंदी से गायत्री नाम लिखा और हथेली के पिछले हिस्से में ऊं का चिन्ह बना था। महिला ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया था। रीवन के चौकीदार सुखनंदन खंगार ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के खुलासे को लेकर पुलिस की टीमें लगी हुई थीं।

    शुक्रवार की सुबह तड़के करीब चार बजे पुलिस को इस हत्याकांड से जुड़े दो संदिग्धों के नेशनल चौराहे से इंगोहटा वाली रोड पर बाइक से जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तो अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया।

    पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपित रामसुफल प्रजापति निवासी वरहेड्डा थाना अतर्रा जनपद बांदा के दाहिने पैर और सोनू यादव निवासी गुरदहा थाना मौदहा के बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों के पास से तमंचे और कारतूस मिले हैं।

    यह भी पढ़ें- पीछे का टायर फटने से ट्रेलर में लगी आग, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगा 15 KM तक जाम

    सीओ ने बताया कि पूछताछ में रामसुफल ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। गायत्री उसके दोस्त सोनू यादव के पास भी रहती थी। जिससे वह गायत्री से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने अपने दोस्त सोनू यादव के साथ मिलकर गायत्री को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

    26 अक्टूबर की रात उसे बाइक में बैठाकर रीवन गांव के पास ले गया, जहां दोनों ने उसका गला दुपट्टे से कसकर हत्या कर दी तथा उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके पर्स व अन्य चीजों को चेहर पर रखकर जला दिया था और वहां से भाग गए थे। एसएचओ उमेश सिंह ने बताया कि आज हुई मुठभेड़ का भी मुकदमा लिखा गया है।