महिला की हत्या कर जलाने वाले दो साथी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अधजले शव की गुत्थी सुलझी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मौदहा कोतवाली के रीवन-करहिया गांव के बीच बीती 27 अक्टूबर को बरामद हुई महिला के अधजले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए दो हत्यारोपियों को शुक्रवार को तड़के करीब चार बजे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हत्यारोपित आपस में दोस्त हैं। मारी गई महिला से दोनों के संबंध थे और दोनों ही उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। जिसके कारण महिला की हत्या कर शिनाख्त मिटाने की नीयत से उसके चेहरे को जलाकर फरार हो गए थे।

सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि बीती 27 अक्टूबर को मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक महिला का अधजला शव मिला था। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। बाएं हाथ की कलाई में हिंदी से गायत्री नाम लिखा और हथेली के पिछले हिस्से में ऊं का चिन्ह बना था। महिला ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया था। रीवन के चौकीदार सुखनंदन खंगार ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के खुलासे को लेकर पुलिस की टीमें लगी हुई थीं।

शुक्रवार की सुबह तड़के करीब चार बजे पुलिस को इस हत्याकांड से जुड़े दो संदिग्धों के नेशनल चौराहे से इंगोहटा वाली रोड पर बाइक से जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तो अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपित रामसुफल प्रजापति निवासी वरहेड्डा थाना अतर्रा जनपद बांदा के दाहिने पैर और सोनू यादव निवासी गुरदहा थाना मौदहा के बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों के पास से तमंचे और कारतूस मिले हैं।