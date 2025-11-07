Language
    पीछे का टायर फटने से ट्रेलर में लगी आग, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगा 15 KM तक जाम

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    उन्नाव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से एक ट्रेलर में आग लग गई, जिससे 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। राजस्थान से नेपाल जा रहे ट्रेलर में यह हादसा बांगरमऊ क्षेत्र के नसिरापुर गांव के पास हुआ। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और यातायात को सर्विस रोड से डायवर्ट किया गया, जिससे सुबह तक स्थिति सामान्य हो सकी।

    Hero Image

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाम। जागरण

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात बांगरमऊ क्षेत्र के नसिरापुर गांव के पास पत्थर लादकर जा रहे एक ट्रेलर का पीछे का टायर फटने के बाद पिछले हिस्से में आग लग गई। वाहनों के रुक जाने से लगभग 15 किमी लंबा जाम लग गया। 20 मिनट बाद पहुंचे यूपीडा कर्मियों ने पुलिस व दमकल की मदद से आधे घंटे के बाद आग पर काबू पाया।

    राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के बरना गांव निवासी चालक शंकर पत्थर लादकर किशनगढ़ से नेपाल जा रहा था। गुरुवार देर रात लगभग 1:40 बजे बांगरमऊ क्षेत्र के नसिरापुर गांव के पास ट्रेलर का पीछे का टायर तेज आवाज के साथ टायर फट गया, जिसके बाद ट्रेलर आग लग गई।

    साइड मिरर से आग की लपटे देख चालक ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को रोक दिया। रात करीब 1:50 बजे पीआरवी और यूपीडा टीम मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचित किया। करीब 2:10 बजे पहुंची दमकल टीम ने 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 2:32 बजे यूपीडा टीम ने घटनास्थल पर कोन बैरियर लगाकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया।

    इस दौरान आगरा से लखनऊ की ओर जाने वाली लेन में लगभग 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम की स्थिति को देखते हुए यूपीडा टीम ने हवाई पट्टी के पास सर्विस रोड के बोल्डर हटवाकर वाहनों को डायवर्ट किया और सर्विस लेन से यातायात संचालित कराया।

    यह डायवर्जन सुबह लगभग पांच बजे तक जारी रहा। बाद में क्रेन की मदद से जले हुए ट्रेलर को सड़क किनारे हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।