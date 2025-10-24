हमीरपुर में सदर विधायक ने हाथ में थामी लाठी, ढोल की धुन में जमकर खेली दिवारी
बुंदेलखंड का प्रसिद्ध दिवारी नृत्य दीपावली पर छाया रहा। हमीरपुर में विधायक मनोज प्रजापति भी खुद को रोक नहीं पाए और ग्रामीणों के साथ दिवारी नृत्य में शामिल हो गए। उन्होंने गमछा बांधकर और लाठी थामकर ढोल की ताल पर नृत्य किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बुंदेलखंड का दिवारी नृत्य हर जगह प्रसिद्ध है। दीपावली में पूरे बुंदेलखंड में इस नृत्य की धूम रहती है। सदर विधायक डा.मनोज प्रजापति के पैतृक गांव पौथिया में भी ग्रामीणों के द्वारा दिवारी नृत्य खेला गया। इस नृत्य को देखकर सदर विधायक अपने आप को नहीं रोक सकें और उन्होंने भी सिर पर गमछा बांधा और हाथ में लाठी थामी इसके बाद ढोल की धुन में दिवारी खेलने के लिए कूद पड़े। सदर विधायक का यह दिवारी नृत्य इंटरनेट मीडिया में धूम मचाए हुए हैं। एक दिन पुराने इस वीडियो को करीब 22 हजार से अधिक लोगों ने देखा है और 46 लोग शेयर कर चुके हैं।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के मद्देनजर सदर विधायक डा.मनोज प्रजापति के पैतृक गांव में दिवारी नृत्य का आयोजन किया गया था। सदर विधायक के आवास के बाहर तमाम ग्रामीण ढोल की धुन में दिवारी खेलते नजर आए। सदर विधायक ने इन सभी दिवारी खेलने वालों का मुंह मीठा कराकर सम्मान किया और फिर दिवारी नृत्य का लुफ्त उठाया।
इतना ही नहीं दिवारी नृत्य खेल रहे कलाकारों को देख उनसे रहा नही गया और पैंट टी शर्ट पहने सदर विधायक ने सिर पर गमछा बांधा और हाथ में लाठी थामी और दिवारी नृत्य खेलने के लिए कूद पड़े। करीब 10 मिनट तक सदर विधायक ने जमकर दिवारी खेली। सदर विधायक के साथ दिवारी खेलने वाले कलाकारों और भी ज्यादा उत्साह बढ़ गया और ढोल की आवाज और भी तेज गूंजने लगी।
सदर विधायक द्वारा खेली जा रही दिवारी देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई और कई लोगों ने इसका वीडियो भी बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रचलित कर दिया। सदर विधायक डा.मनोज प्रजापति ने भी अपने फेसबुक एकाउंट में इस वीडियो को पोस्ट किया है। जिसे अब तक 22 हजार से अधिक लोगों ने देखा है और 46 लोग शेयर कर चुके हैं। वहीं लगातार कमेंट्स और लाइक भी मिल रहे हैं।
