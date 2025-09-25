Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में SHO का बेतुका बयान- गड्ढा खोदकर देख लीजिए नरबलि हो गई है... आखिर क्या है मामला?

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:43 PM (IST)

    मौदहा कोतवाली क्षेत्र के परछछ गांव में नरबलि की आशंका से ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एक घर में चार फीट का गड्ढा पाया जिसमें नींबू और अगरबत्ती जैसी चीजें थीं। कोतवाल उमेश कुमार सिंह ने इस मामले पर असंवेदनशील बयान दिया जिससे उनकी लापरवाही उजागर हुई। सीओ मौदहा विनीता पहल ने कहा कि वह कोतवाल से इस बारे में बात करेंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूपी में SHO का बेतुका बयान- गड्ढा खोदकर देख लीजिए नरबलि हो गई है... आखिर क्या है मामला?

    जागरण संवाददादता, मौदहा। गड्ढा खोदकर देख लीजिए जाकर नरबलि हो गई है, हमें भी बता दीजिए हम भी वही रिपोर्ट भेज देंगें...इस तरह का बेतुका बयान मौदहा कोतवाल के द्वारा घटना को लेकर पूछे जाने पर दिया गया है। जिसका आडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रहा है। जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे पुलिस अधिकारियों की इसी भाषा और लापरवाही से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और फिर वह कुछ नही कर पाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली क्षेत्र के ग्राम परछछ में सोमवार की रात 11 बजे नरबलि की आशंका में ग्रामीणों द्वारा पुलिस को फोन कर दो संदिग्ध लोगों को पकड़वाया गया था। जिसके बाद रात करीब एक बजे पुनः पुलिस परछछ गांव गई और वहां से संतराम परिहार के घर पर एक सात वर्षीय बच्चे को बरामद किया था

    उसी घर में एक कमरे में जहां गृहस्थी का सारा सामान रखा था वहां ड्रम के आकार का चार फीट गड्ढा भी पुलिस को मिला था, जहां पर नींबू, अगरबत्ती, फूल आदि चीजें पाई गई थीं। जिससे कहीं न कहीं नरबलि देने की आशंका थी।

    ग्रामीण श्यामू सिंह ने बताया कि सोमवार की रात दो लोग बाइक से जा रहे थे, उसने रोका तो उन्होंने उसके पैर में बाइक चढ़ा दी। जिससे उसका अंगूठे में चोट आई। जब पुलिस आई थी तो संतराम के घर मे एक कमरे में चार फीट का गड्ढा और उसी गड्ढे में नींबू, अगरबत्तियां, और फूल पड़े थे उसी कमरे में एक लड़का भी मिला था जिसको हम पहचानते नही है l

    इस घटना के बाद से पूरे गांव में खलबली मच गई। लेकिन पुलिस इस घटना को लेकर टालमटोल कर रही है। जिससे पुलिस की लापरवाही उजागर हो रही है। इस मामले के तीसरे दिन गुरुवार को जब इस संबंध में कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह से फोन पर जानकारी की गई तो उनका बेतुका बयान सामने आया। जिसमें वह बोले कि नरबलि हो गई है जाकर खोदकर देख लीजिए और हमें भी बता दीजिए हम भी वही रिपोर्ट भेज देंगें।

    कोतवाल का इस तरह का बयान उनकी हठधर्मिता को उजागर कर रहा है। जिस तरह से कोतवाल बोल रहे हैं उससे प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं घटना को वह छिपा रहे हैं और दोषियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में सीओ मौदहा विनीता पहल से बात की गई तो वह बोली वह इस संबंध में कोतवाल से बात करेंगी। इस तरह का बयान देना गलत है।