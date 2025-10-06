बाल पकड़कर चारपाई से नीचे फेंका, सिर दीवार में पटक दिया; यूपी में पोते ने दादी को पीट-पीटकर मार डाला
हमीरपुर में एक पोते ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी 70 वर्षीय दादी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी विशाल अहिरवार शराब के नशे में घर आया और दादी आशा के बाल पकड़कर उन्हें चारपाई से नीचे फेंक दिया फिर उनका सिर दीवार में पटका और डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। एक दयनीय नाती ने हैवानियत की हदे पार करते हुए अपनी 70 वर्षीय दादी की पीट पीटकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शी हत्यारे की बहन ज्योति ने बताया कि पहले उसके भाई ने दादी के बाल पकड़े और चारपाई से नीचे फेंक दिया। फिर सर को दीवार में पटक दिया।
जिससे दादी के नाक से खून निकलने लगा फिर गैलरी में लाकर डंडे से पीटता रहा। जब तक दादी मर न गई।
थाना व कस्बा कुरारा के वार्ड 11 निवासी 23 वर्षीय विशाल अहिरवार पुत्र अमर सिंह ने अपनी 70 वर्षीय दादी आशा पत्नी स्व.धर्मदास की रविवार की रात करीब 11:30 बजे पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपित की बहन ज्योति ने बताया कि विशाल रात में शराब के नशे में घर आया और छत पर जाकर करीब डेढ़ घंटे तक फोन पर किसी से बात करता रहा।
उसके बाद नीचे आया और 20 वर्षीय छोटे भाई रवि से बात की और कहा तुम मेरे छोटे भाई हो और उसके कमरे का कुंडा बाहर से लगा दिया तथा हमारे कमरे में आकर हमारे कमरे का कुंडा भी लगा दिया। जिससे हमलोग बाहर न निकल सके और जीने का दरवाजा बंद कर दिया।
फिर वह दादी के कमरे में गया और उनके बाल पकड़े और चारपाई से नीचे पटक दिया फिर उनका सिर दीवार में पटका, जिससे उनके नाक से खून आ गया और फिर उन्हें गैलरी में लाकर एक मोटे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। हम सब लोग चिल्लाते रहे और वह पीटता रहा।
जिससे दादी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे ले लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपित को भी गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैली हुई है। थानाध्यक्ष रामआसरे सरोज ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।
