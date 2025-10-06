Language
    कानपुर में पति-पत्नी ने की आत्महत्या, बच्चे उठे तो मां का शव देख चिल्लाए; बाड़े में मिली युवक की लाश

    By Shailendra Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:39 AM (IST)

    कानपुर के महाराजपुर में घरेलू कलह के चलते दंपती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार रात दोनों के बीच विवाद हुआ था। सुबह बच्चों ने मां का शव पंखे से लटका देखा और पिता का शव जानवरों के बाड़े में मिला। पुलिस जांच कर रही है प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

    महाराजपुर में दंपती ने फंदे पर लटककर दी जान।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर में आपसी कलह के बाद दंपती ने फंदे पर लटककर जान दे दी।देर रात दोनों के बीच विवाद हुआ था।सुबह बच्चे जब सोकर जगे तो कमरे में मां का शव फंदे पर लटका देखा।

    बच्चों के बिलखने की आवाज सुन लोग दौड़े तो घर के सामने जानवरों के बाड़े में पति का भी शव फंदे पर लटक रहा था।पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है।घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोग घटना को लेकर ही चर्चा करते रहे।

    महाराजपुर के बंबुरिहा निवासी लगभग 42 वर्षीय मजदूर बाबू ने सात साल पहले सरसौल की शांति से शादी की थी।पहली पत्नी ननकी बाबू को छोड़कर चली गई थी।बाबू व शांति के तीन बच्चे छह वर्षीय नित्या, पांच वर्षीय अकुश व तीन वर्षीय अरपित हैं।दंपती के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर घरेलू कलह चल रही थी।आएदिन दोनों के बीच विवाद होता रहता था।

    रविवार रात भी दंपती के बीच विवाद होने की बात पड़ोसियों ने बताई है।रात में तीनो बच्चे जब सो गए थे।सोमवार सुबह जब बच्चे जखे तो 35 वर्षीय मां शांति का शव घर में कमरे में पंखे के कुंडे से रस्सी के फंदे पर लटक रहा था।

    बच्चे मां को फंदे पर देख रोने

    बिलखने लगे तो आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ भागे। शव को फंदे से उततारकर लोगों ने बाबू की खोजबीन की तो उसका शव घर के सामने जानवरों के बाड़े में फंदे पर लटकता दिखा।दंपती की मौत की खबर सुनते ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।

    घटनास्थल पर पुलिस ने जांच की और साक्ष्य जुटाए।फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है।महाराजपुर थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया दंपती ने आत्महत्या की है।प्राथमिक जांच में घरेलू कलह की बात सामने आ रही है।