अरे वाह...यूपी के इस जिले में समय से पहले SIR अभियान को पूरा करने वाले 3 बीएलओ सम्मानित, मिली मूवी के लिए टिकट

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। समय से पूर्व डिजिटाइजेशन का कार्य करने वाले तीन बीएलओ को एसडीएम व तहसीलदार ने सम्मानित करते हुए उनके कार्यों की ही सराहना नही की बल्कि उन्हें परिवार समेत फिल्म देखने का टिकट भी दिया है। राठ विधानसभा क्षेत्र के सरीला तहसील के तीन बीएलओ कर्मचारियों को सौ प्रतिशत कार्य कर बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

जिले में गणना प्रपत्र का काम चल रहा है। जहां कुछ बूथों में अभी भी कुछ मतदाताओं के पास गणना प्रपत्र फार्म नहीं पहुंचा है। जिन मतदाताओं के पास पहुंच गए हैं, उन्हें भरने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में राठ विधानसभा के सरीला तहसील में 149 बूथों के बीएलओ द्वारा गणना पत्रक डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जिसमें 137003 गणना प्रपत्र के सापेक्ष 46797 का डिजिटाइजेशन हो चुका है।

बूथ संख्या 71 उच्च प्राथमिक विद्यालय धगवा के बीएलओ मनीष कुमार, बूथ संख्या 110 प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुर का डेरा उपरहका के बीएलओ मदन सिंह व बूथ संख्या 144 उच्च प्राथमिक विद्यालय कैमोखर के बीएलओ जयकरण द्वारा मतदाता से गणना पत्रक एकत्र कर शत प्रतिशत बीएलओ एप से डिजिटाइजेशन किया गया। निर्वाचन आयोग के विशेष प्रकार पुनरीक्षण कार्य में निर्धारित समय से पहले ही गणना प्रपत्र का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने पर तीनो बीएलओ को उपजिलाधिकारी सरीला बलराम गुप्ता व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार सरीला राममोहन कुशवाहा द्वारा प्रशस्ति पत्र व परिवार सहित दादा सिनेमा राठ में मूवी टिकट प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

एसआइआर अभियान को लेकर बीएलओ में दिख रहा उत्साह, फीडिंग में जुटे कर्मी एसआइआर अभियान को लेकर बीएलओ में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं लेखपाल, पंचायत सहायक, कंप्यूटर आपरेटरों के द्वारा युद्धस्तर पर प्रपत्र फीडिंग करने का काम किया जा रहा है। मौजूदा समय में करीब 32 प्रतिशत प्रपत्रों की फीडिंग हो चुकी है। बीते चार नवंबर से जिले में शुरू हुए गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जिसके बाद अब मतदाताओं के द्वारा प्रपत्र भरकर वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जिले के कुल 839731 मतदाताओं को प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं। जिसके वितरण में कुल 899 बीएलओ लगाए गए हैं। वहीं अब इन बीएलओ के द्वारा मतदाताओं के भरे हुए प्रपत्र लिए जा रहे हैं। जिनका सभी तहसीलों में फीडिंग का काम हो रहा है। अभी तक कुल 31 प्रतिशत प्रपत्रों की फीडिंग हो चुकी है। लगातार प्रपत्रों की फीडिंग की जा रही है।

एसआइआर अभियान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। इसमें किसी भी तरह का दबाव नही दिया जा रहा है। सरकार की ओर से यह एक अच्छा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कर्मी दबाव नही महसूस कर रहा है।

महेश नारायण त्रिपाठी, बीएलओ सुरौली बुजुर्ग, सुमेरपुर।