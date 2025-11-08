हमीरपुर में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से खलबली, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सड़क किनारे मोड़ पर पुलिया के ऊपर एक युवक का शव शनिवार की सुबह मिलने से खलबली मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व फील्ड यूनिट के मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सीओ सदर राजेश कमल भी मौके पर पहुंचे। जिन्होंने बताया कि शव में किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा।

शनिवार की सुबह थाना कुरारा के झलोखर के खिरवा मोड़ किनारे स्थित पुलिया के ऊपर एक युवक का शव मिलने से खलबली मच गई। शव मिलने की जानकारी पर ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष रामआसरे सरोज भी पुलिस बल के साथ पहुंच गए।

मामला संदिग्ध समझ उन्होंने फील्ड यूनिट की टीम को भी मौके पर बुलाया। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ सदर राजेश कमल भी मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक मौके पर फील्ड यूनिट की टीम ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की।