हमीरपुर में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से खलबली, जांच में जुटी पुलिस
हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव सड़क किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जाकिर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सड़क किनारे मोड़ पर पुलिया के ऊपर एक युवक का शव शनिवार की सुबह मिलने से खलबली मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व फील्ड यूनिट के मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सीओ सदर राजेश कमल भी मौके पर पहुंचे। जिन्होंने बताया कि शव में किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा।
शनिवार की सुबह थाना कुरारा के झलोखर के खिरवा मोड़ किनारे स्थित पुलिया के ऊपर एक युवक का शव मिलने से खलबली मच गई। शव मिलने की जानकारी पर ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष रामआसरे सरोज भी पुलिस बल के साथ पहुंच गए।
मामला संदिग्ध समझ उन्होंने फील्ड यूनिट की टीम को भी मौके पर बुलाया। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ सदर राजेश कमल भी मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक मौके पर फील्ड यूनिट की टीम ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की।
यह भी पढ़ें- हमीरपुर: नाबालिग के हमले में घायल महिला की PGI में मौत, खेत में जबरदस्ती के बाद किया था लहूलुहान; घर में दिव्यांग बेटा बेसुध
मृतक की शिनाख्त कस्बा कुरारा के वार्ड संख्या 11 निवासी 45 वर्षीय जाकिर पुत्र साबिर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सीओ सदर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर में कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं।
फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु का वास्तिवक कारण जानने के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।