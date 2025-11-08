Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर: नाबालिग के हमले में घायल महिला की PGI में मौत, खेत में जबरदस्ती के बाद किया था लहूलुहान; घर में दिव्यांग बेटा बेसुध

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:19 AM (IST)

    हमीरपुर में एक 14 वर्षीय नाबालिग ने 40 वर्षीय महिला पर दराती से हमला किया, जिससे उसकी पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई। लड़के ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और विरोध करने पर उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। महिला अपने 17 वर्षीय दिव्यांग बेटे की परवरिश कर रही थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    हमीरपुर के सासन गांव में नाबालिग के हमले में घायल महिला की मौत हो गई। प्रतीकात्मक

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में 14 वर्षीय नाबालिग के हमले में घायल 40 वर्षीय महिला की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई है। जिला के सासन गांव में 3 नवंबर को खेतों में घास काटने गई 40 वर्षीय रंजना पत्नी विजय कुमार पर गांव के ही 14 वर्षीय नाबालिग ने दराती और डंडे से हमला किया था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लड़के ने महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। महिला के विरोध के बाद वह उसमें असफल रहा तो उसने दराती और डंडे से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया।

    चंडीगढ़ में उपचार के दौरान तोड़ दिया दम

    गंभीर रूप से घायल रंजना को पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जहां शुक्रवार रात उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर उना स्थित ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया है।

    आरोपित नौवीं कक्षा का छात्र

    पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित, जो सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा का छात्र है, ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। 

    ग्रामीणों ने खेतों से अस्पताल पहुंचाई थी महिला 

    ग्रामीणों ने जब उसे खेत में लहूलुहान हालत में देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी और अस्पताल पहुंचाया। पहले मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन वहां वह जिंदगी की जंग हार गई।

    नाबालिग ने कबूल किया था जुर्म

    पुलिस ने घटना स्थल से दराती, डंडा, टूटी स्केल और पेन के टुकड़े बरामद किए थे। पूछताछ में नाबालिग ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।

    17 साल के दिव्यांग बेटे से छिना सहारा

    मृतका रंजना का पति विजय कुमार लोक निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। रंजना अपने 17 वर्षीय दिव्यांग बेटे की परवरिश कर रही थी और उसका सहारा थी। अब उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां की मौत से दिव्यांग बेटा बेसुध है। 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल हाई कोर्ट ने सनवारा टोल को सशर्त शुरू करने की दी अनुमति, हाईवे की हालत पर दिए कड़े निर्देश

    नाबालिग आरोपित ऊना ऑब्जर्वेशन होम में

    एसपी हमीरपुर राजेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपित नाबालिग को उना ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।