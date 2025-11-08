हमीरपुर: नाबालिग के हमले में घायल महिला की PGI में मौत, खेत में जबरदस्ती के बाद किया था लहूलुहान; घर में दिव्यांग बेटा बेसुध

रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में 14 वर्षीय नाबालिग के हमले में घायल 40 वर्षीय महिला की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई है। जिला के सासन गांव में 3 नवंबर को खेतों में घास काटने गई 40 वर्षीय रंजना पत्नी विजय कुमार पर गांव के ही 14 वर्षीय नाबालिग ने दराती और डंडे से हमला किया था।

लड़के ने महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। महिला के विरोध के बाद वह उसमें असफल रहा तो उसने दराती और डंडे से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। चंडीगढ़ में उपचार के दौरान तोड़ दिया दम गंभीर रूप से घायल रंजना को पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जहां शुक्रवार रात उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर उना स्थित ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया है।

आरोपित नौवीं कक्षा का छात्र पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित, जो सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा का छात्र है, ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ग्रामीणों ने खेतों से अस्पताल पहुंचाई थी महिला ग्रामीणों ने जब उसे खेत में लहूलुहान हालत में देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी और अस्पताल पहुंचाया। पहले मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन वहां वह जिंदगी की जंग हार गई।