Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में 80 की स्पीड से ट्रक से टकराई रोडवेज बस, स्वास्थ्य कर्मी की मौत, 18 लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:41 AM (IST)

    हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर 80 की रफ़्तार से जा रही रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई जिससे एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई और एसबीआई शाखा प्रबंधक समेत 18 लोग घायल हो गए। हादसा हमीरपुर जिला मुख्यालय से 10 किमी पहले हुआ। घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया जिनमें से एक को कानपुर रेफर किया गया। एआरटीओ ने बस की गति 80 किमी प्रति घंटा होने का अनुमान लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हमीरपुर में 80 की स्पीड में ट्रक से टकराई रोडवेज बस। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर । 80 की रफ्तार से राठ हमीरपुर स्टेट हाईवे में दौड़ रही रोडवेज बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई, जबकि एसबीआइ के शाखा प्रबंधक समेत कुल 18 लोग घायल हो गए। हादसा हमीरपुर जिला मुख्यालय से 10 किमी पहले हुआ। सभी घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर रेफर किया

    एक की हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विजयशंकर तिवारी व सीएमओ डा.गीतम सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों को हालचाल जाना। एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ राय ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बस की रफ्तार करीब 80 किमी प्रतिघंटा होने का अनुमान है।

    शनिवार सुबह करीब सवा आठ बजे नौगांव से सवारियां लेकर मुस्करा होते हुए राठ हमीरपुर स्टेट हाईवे के रास्ते हमीरपुर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस थाना ललपुरा के उजनेड़ी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से सीधे टकरा गई। इससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक का चालक भी केबिन में फंस गया। घटना में महोबा जिले के चरखारी निवासी 56 वर्षीय मुन्ना को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वह हमीरपुर के होम्योपैथी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे।

    घटना में यह लोग हुए घायल

    लखनऊ के मलिहाबाद निवासी 25 वर्षीय राजा पुत्र महेश्वरी, मध्य प्रदेश के छतरपुर नौगांव निवासी 50 वर्षीय आशा पत्नी रमेश वर्मा, वहीं की 35 वर्षीय गीता वर्मा पत्नी राजेश कुमार, महोबा के कुलपहाड़ बेलाताल निवासी 50 वर्षीय विद्या देवी पत्नी लक्ष्मी प्रसाद, बेलाताल निवासी 37 वर्षीय ब्रजकिशोर पुत्र अच्छेलाल, चरखारी के भटेरवा कला निवासी 55 वर्षीय गेंदा सिंह पुत्र खुशहाली राम, बेलाताल निवासी 23 वर्षीय शिल्पी पुत्री संतोष कुमार, बेलाताल निवासी 23 वर्षीय दीक्षा पुत्री जगदीश गुप्ता, कानपुर के चकेरी के कोयला नगर निवासी व कुलपहाड़ एसबीआइ के शाखा प्रबंधक नीरज कुमार पुत्र स्व. हैसीलाल, कानपुर के संगीत टाकीज के पास आचार्य नगर निवासी 20 वर्षीय अमन पुत्र अशोक, कन्नौज के तालग्राम निवासी रोडवेज बस का परिचालक 28 वर्षीय चंदन पुत्र चहेतेलाल, कानपुर देहात के मूसानगर निवासी बस चालक 30 वर्षीय सुबेक, मध्य प्रदेश नौगांव निवासी 25 वर्षीय निकेत पाठक पुत्र मदनमोहन पाठक, महोबा के कुलपहाड़ निवासी 65 वर्षीय जागेश्वर प्रसाद, नौगांव निवासी 43 वर्षीय जुलेखा, नौगांव निवासी 50 वर्षीय मो.नसीम व इनका 35 वर्षीय पुत्र मो.वसीम, बरेली निवासी ट्रक चालक राजबहादुर।