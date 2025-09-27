हमीरपुर में 80 की स्पीड से ट्रक से टकराई रोडवेज बस, स्वास्थ्य कर्मी की मौत, 18 लोग घायल

हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे पर 80 की रफ़्तार से जा रही रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई जिससे एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई और एसबीआई शाखा प्रबंधक समेत 18 लोग घायल हो गए। हादसा हमीरपुर जिला मुख्यालय से 10 किमी पहले हुआ। घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया जिनमें से एक को कानपुर रेफर किया गया। एआरटीओ ने बस की गति 80 किमी प्रति घंटा होने का अनुमान लगाया है।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर । 80 की रफ्तार से राठ हमीरपुर स्टेट हाईवे में दौड़ रही रोडवेज बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई, जबकि एसबीआइ के शाखा प्रबंधक समेत कुल 18 लोग घायल हो गए। हादसा हमीरपुर जिला मुख्यालय से 10 किमी पहले हुआ। सभी घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया।

कानपुर रेफर किया एक की हालत नाजुक होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विजयशंकर तिवारी व सीएमओ डा.गीतम सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों को हालचाल जाना। एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ राय ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बस की रफ्तार करीब 80 किमी प्रतिघंटा होने का अनुमान है।

शनिवार सुबह करीब सवा आठ बजे नौगांव से सवारियां लेकर मुस्करा होते हुए राठ हमीरपुर स्टेट हाईवे के रास्ते हमीरपुर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस थाना ललपुरा के उजनेड़ी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से सीधे टकरा गई। इससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक का चालक भी केबिन में फंस गया। घटना में महोबा जिले के चरखारी निवासी 56 वर्षीय मुन्ना को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वह हमीरपुर के होम्योपैथी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे।