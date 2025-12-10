हमीरपुर में सड़क पर आया वनरोज, बाइक टकराने से सड़क पर गिरी महिला, मौत
हमीरपुर के राठ में एक महिला की वनरोज से बाइक टकराने के कारण मौत हो गई. संतोष रानी नामक महिला अपने देवर के साथ बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी, तभी जर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, राठ(हमीरपुर)। बाजार से खरीदारी करके देवर संग बाइक से गांव लौट रही महिला की सड़क पर वनरोज (नीलगाय) के टकराने से मौत हो गई। मझगवां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।
मझगवां थाने के नौरंगा गांव निवासी 45 वर्षीय संतोष रानी पत्नी हरी सिंह राजपूत मंगलवार को अपने देवर संतोष पुत्र लल्लू सिंह के साथ बाइक से राठ बाजार करने आईं थीं। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे महिला खरीददारी करके वापस अपने गांव जा रही थी। तभी जराखर मोड़ के आगे पेट्रोल पंप के पास सड़क पर वनरोज आने से बाइक टकरा गई। बाइक के पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गईं।
घायल महिला को इलाज के लिए सीएचसी नौरंगा ले गए। जहां चिकित्सक ने मेडिकल कालेज झांसी रेफर कर दिया। झांसी से ग्वालियर रेफर कर दिया। मंगलवार की रात साढ़े आठ बजे महिला ने ग्वालियर जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतका के पास आठ बीघा जमीन थी। खेती कर परिवार का भरण-पोषण करती थी। मृतका अपने पीछे दो पुत्र कृष्ण कुमार, अभिषेक को छोड़ गई है। मझगवां थानाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
इधर, बिजली के पोल से बाइक टकराने से दो किशोर घायल
बाइक से खेतों पर जाते समय अचानक बाइक असंतुलित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। जिससे बाइक सवार दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना जलालपुर के बंगरा गांव निवासी 14 वर्षीय अंकुल पुत्र सेवाराम अपने दोस्त 13 वर्षीय धीरेंद्र पुत्र जयराम के साथ बुधवार को सुबह बाइक से खेतों पर जा रहा था। अभी वह घर से राठ बिवांर सड़क पर स्थित पेयजल टंकी के पास ही पहुंचे थे कि अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों किशोर बाइक सहित नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी बाइक के तीन टुकड़े हो गए।
