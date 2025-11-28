दर्दनाक... हमीरपुर में जाम में फंसी रह गई एंबुलेंस, सड़क हादसे में घायल हेड कांस्टेबल ने इंतजार में दम तोड़ा 

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मेला ड्यूटी के बाद परिवार से मिलने आ रहे एक हेड कांस्टेबल को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आ गईं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस को फोन किया। जो कानपुर सागर हाईवे स्थित बेतवा पुल पर जाम में फंस गई और पुलिस आधे घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करती रही। एंबुलेंस न आने पर पुलिस कर्मियों ने घायल हेड कांस्टेबल को प्राइवेट वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।

चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना के चनहट गांव निवासी 36 वर्षीय नंदकिशोर पांडेय पुत्र अवधेश हेड कांस्टेबल के रूप में महोबा जनपद के कबरई थाना में तैनात थे। जो गुरुवार की शाम चरखारी में लगी मेला ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाइक से हमीरपुर में रह रहे परिवार से मिलने आ रहे थे। तभी रास्ते में सदर कोतवाली के चंदुलीतीर गांव के पास करीब सवा नौ बजे किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। जिससे हेड कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोंट आईं और वह सड़क पर ही गिरकर तड़पने लगा।

सूचना पर पुलिस ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी। घायल हेड कांस्टेबल को लेने के लिए एंबुलेंस निकली और कानपुर सागर हाई‌वे स्थित बेतवा पुल पर लगे जाम में एंबुलेंस फंस गई। करीब आधे घंटे तक एंबुलेंस घटनास्थल पर नही पहुंच सकी। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने एक प्राइवेट वाहन में घायल हेड कांस्टेबल को लादा और उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मृतक के स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।