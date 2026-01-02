हमीरपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनेंगे आधुनिक हॉल, विधायक ने किया भूमि पूजन; खिलाड़ियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। स्टेडियम में नए जिम हॉल, पवेलियन, जूडो हॉल के निर्माण के साथ-साथ बैडमिंटन हॉल के जीर्णोद्धार के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है।

लगभग 7.64 करोड़ रुपये की लागत से यह हॉल तैयार होंगे। सदर विधायक डॉ. मनोज प्रजापति ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी ब्रजेश सोनी ने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूर्व में खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हॉल जर्जर अवस्था में था। जिससे अभ्यास और प्रतियोगिताओं के आयोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए नए हॉलों के निर्माण और पुराने हॉल के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

कार्यदाई संस्था यूपी सिडको द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में करीब तीन करोड़ 81 लाख रुपये जारी कर दिए हैं। बजट जारी होने के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत कराई गई।

नए जिम हॉल से खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, वहीं जूडो व बैडमिंटन हाल के निर्माण से विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध होगा। पवेलियन के निर्माण से प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों व दर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।