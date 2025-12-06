हमीरपुर में यहां रेलवे ट्रैक पर स्टंट कर युवक ने बनाई रील, 38 सेकेंड में लगाए 15 पुशअप

जागरण संवाददाता , हमीरपुर। प्रतिबंधित स्थानों में रील बनाने का नशा युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। तमाम कार्रवाई और सख्ती के बावजूद प्रतिबंधित स्थानों पर रील बनाकर प्रचलित करने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट मीडिया में इस समय तेजी से प्रचलित हो रहा है, जिसमें एक युवक रेलवे पुल पर पुशअप करते हुए रील बना रहा है। बैकग्राउंड में हरियाणवी रीमेक्स बज रहा है। पुशअप लगाते युवक का वीडियो मौदहा क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल दैनिक जागरण किसी भी प्रचलित वीडियो की पुष्टि नही करता है।

इंटरनेट मीडिया में प्रचलित 38 सेकेंड के इस वीडियो में युवक रेलवे पुल से निकले ट्रैक के बीचोंबीच पुशअप लगा रहा है। उसके पीछे भी एक युवक दिख रहा है। वीडियो में हरियाणवी गाना बज रहा है। इस वीडियो में युवक कुल 15 पुशअप लगाता है। बीच पुल में ट्रैक के बीचोंबीच पुशअप लगाकर स्टाइल झाड़ने वाले इस युवक के वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंटस भी कर रहे हैं।