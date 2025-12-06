Language
    हमीरपुर में यहां रेलवे ट्रैक पर स्टंट कर युवक ने बनाई रील, 38 सेकेंड में लगाए 15 पुशअप

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    हमीरपुर में एक युवक ने रेलवे ट्रैक पर स्टंट करते हुए 38 सेकंड में 15 पुशअप्स लगाए। इस खतरनाक कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लो ...और पढ़ें

    Hero Image

    मौदहा की चंद्रावल नदी में बने रेलवे पुल पर रील बनाते हुए पुशअप करता युवक। सौजन्य वीडियोग्रैब

    जागरण संवाददाता , हमीरपुर। प्रतिबंधित स्थानों में रील बनाने का नशा युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। तमाम कार्रवाई और सख्ती के बावजूद प्रतिबंधित स्थानों पर रील बनाकर प्रचलित करने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट मीडिया में इस समय तेजी से प्रचलित हो रहा है, जिसमें एक युवक रेलवे पुल पर पुशअप करते हुए रील बना रहा है। बैकग्राउंड में हरियाणवी रीमेक्स बज रहा है। पुशअप लगाते युवक का वीडियो मौदहा क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल दैनिक जागरण किसी भी प्रचलित वीडियो की पुष्टि नही करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     


    इंटरनेट मीडिया में प्रचलित 38 सेकेंड के इस वीडियो में युवक रेलवे पुल से निकले ट्रैक के बीचोंबीच पुशअप लगा रहा है। उसके पीछे भी एक युवक दिख रहा है। वीडियो में हरियाणवी गाना बज रहा है। इस वीडियो में युवक कुल 15 पुशअप लगाता है। बीच पुल में ट्रैक के बीचोंबीच पुशअप लगाकर स्टाइल झाड़ने वाले इस युवक के वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंटस भी कर रहे हैं।

     

    मौदहा का रहने वाला है युवक

    बताया जा रहा है कि पुशअप लगाने वाला युवक मौदहा क्षेत्र का निवासी है। हालांकि अभी तक इस वीडियो को लेकर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पूर्व भी इसी रेलवे पुल पर एक रेलवे कर्मी की रील प्रचलित हुई थी। जनपद में रेलवे के दो महत्वपूर्ण पुल है। एक यमुना-बेतवा के संगम पर है और दूसरा मौदहा क्षेत्र से निकली चंद्रावल नदी पर बना है। इन दोनों पुलों पर अक्सर इस तरह की रील बनाकर युवक-युवतियां प्रचलित करते रहते हैं। ऐसे लोगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई न होने पर इस तरह की रील बनाना क्रिएटर्स के लिए आम बात हो गई है और आएदिन प्रतिबंधित एरिया की रील प्रचलित होती रहती हैं। इस संबंध में मौदहा कोतवाल संतोष कुमार ने बताया की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।