हमीरपुर में शादीशुदा प्रेमिका की हत्या करने वाला दरोगा गिरफ्तार, सड़क किराने गड्ढ़े में छिपा दिया था शव

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सीआरपीएफ जवान की पत्नी व प्रेमिका की हत्या के मामले का राजफाश हो गया है। महिला की हत्या करने वाले दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया कि महिला मानसिक रूप से उसे परेशान कर रही थी।

सीआरपीएफ जवान की पत्नी की हत्या कर नग्न अवस्था में उसका शव फेंकने वाले हत्यारे दारोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के बाद रविवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपित के पास से उस लोहे की राड को भी बरामद कर लिया है। जिससे उसने महिला के सिर पर प्रहार कर हत्या की थी। इसके साथ ही जिस कार से वह महिला को अपने साथ लाया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। आरोपित दारोगा वर्तमान समय में महोबा जिले में क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय में तैनात था। जो रायबरेली जिला के थाना लालगंज अंतर्गत महमद मऊ का निवासी है।

मौदहा पुलिस की गिरफ्त में महिला की हत्या करने वाला आरोपित दारोगा व बरामद की गई कार व अन्य सामान। सौजन्य पुलिस सेल 13 नवंबर को मिला था शव पुलिस अधीक्षक डा. दीक्षा शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर को मौदहा कोतवाली के बसवारी मार्ग पर एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिला था। उसी दिन थाने में चौकीदार रामदास की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। बीते 14 नवंबर को महिला के शव की शिनाख्त हो गई थी और 15 नवंबर को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सुपुर्द कर दिया गया। मृतका महोबा जनपद के कबरई थानाक्षेत्र के एक गांव की निवासी थी।

सीसीटीवी से हुआ हत्या का राजफाश एसपी ने बताया कि घटना के खुलासे को लेकर चार टीमें लगाई गई थीं। जिसने बसवारी-मौदहा मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। जिसमें पता चला कि घटना की रात घटना स्थल के आसपास एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज से वाहन का नंबर मिल गया। कार का मालिक देवेंद्र कुमार मृतका के गांव का निवासी निकला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पूर्व में थाना कबरई में तैनात दरोगा अंकित कुमार यादव बीते 12 नवंबर की शाम किसी निमंत्रण में जाने की बात कहकर कार ले गया था।

ऐसे हुई दोनों में जान पहचान एसपी ने बताया कि आरोपित दारोगा से घटना के संबंध में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह पूर्व में थाना कबरई में दारोगा के पद पर तैनात था। इसी दौरान महिला द्वारा अपने पति एवं ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न संबंधी मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उसके द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान महिला से उसकी जान-पहचान हो गई। बीते 12 नवंबर की शाम महिला ने उसे साथ चलने के लिए कहा। इस पर उसने अपने परिचित देवेंद्र से किसी निमंत्रण में जाने का बहाना बनाकर गाड़ी मांगी। बाद में वह महिला को साथ लेकर महोबा से मुस्करा आया।

रास्ते में हुई बहसबाजी रास्ते में किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहसबाजी भी हुई। इसी दौरान बसवारी वाले रोड से जाते समय किरन ने शौच के लिए गाड़ी रुकवाई। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी व महिला जैसे ही शौच को बैठी तभी उसने गाड़ी में पहले से रखी लोहे की राड से पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसने शव को सड़क किनारे गड्ढे में खींचकर छिपा दिया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। आरोपित दारोगा अंकित ने बताया कि वह महिला से मानसिक रूप से परेशान था।



मृतका के स्वजन ने भी जताया था दरोगा पर हत्या का शक एसपी ने बताया कि मृतका के स्वज ने भी मामले की विवेचना करने वाले दरोगा पर हत्या का शक जाहिर किया था। उनके बयानों, मौक-ए-वारदात पर मिले सबूत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जनपद रायबरेली के थाना लालगंज अंतर्गत महमद मऊ निवासी दारोगा अंकित कुमार यादव वर्तमान में क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय महोबा में तैनात था। उसका नाम घटना को कारित करने में प्रकाश में आया और पुलिस ने आरोपित दारोगा को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की थी तो घटना का राजफाश हो गया। घटना को राजफाश करने वाली टीम में मौदहा कोतवाल उमेश कुमार सिंह, एसआइ अनिल कुमार सिंह, विनेश गौतम, अभिषेक त्रिपाठी, कांस्टेबल रंजीत कुमार, विजय प्रताप, विनीत कुमार शामिल रहे।



डेढ़ माह तक दारोगा ने की थी विवेचना, इसी दौरान बढ़ी नजदीकियां महिला की शादी फरवरी 2023 में हुई थी और दिसंबर 2024 में महिला ने अपने पति समेत अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा महोबा के कबरई थाने में दर्ज करा दिया था। जिसके बाद दारोगा अंकित को मामले की विवेचना मिली। करीब डेढ़ माह तक इसने विवेचना की। जिसके बाद इसके ऊपर आरोप प्रत्योराप लगना शुरू हो गए। जिस पर इसे विवेचना से हटाकर दूसरे को दे दी गई। इसी डेढ़ माह के बीच दारोगा की नजदीकियां महिला से बढ़ गई और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा।

रिपोर्ट आते ही होगी निलंबन की कार्रवाई आरोपित की फरवरी 2024 में महोबा के तैनाती हुई थी। वह थाना महोबकंठ के साथ ही थाना कबरई में रहा। तीन से चार माह कबरई में रहने के बाद वर्तमान में वह सीओ सिटी कार्यालय में तैनात था। पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि हमीरपुर से रिपोर्ट आते ही उसके निलंबन के साथ ही अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी।