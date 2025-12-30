Solar Pump पाने का आखिरी मौका, कल तक जमा करें कृषक अंश; वरना निरस्त हो जाएगी बुकिंग
हमीरपुर में पीएम कुसुम योजना के तहत 53 किसानों ने सोलर पंप बुक किए थे। कृषि निदेशालय ने इनके टोकन पास कर दिए हैं। अवशेष अंश जमा करने की कल अंतिम तिथि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजनांतर्गत जिले के 53 किसानों की सोलर पंप की बुकिंग हुई, जिनके कृषि निदेशालय ने टोकन को पास कर दिए। जिसकी अवशेष अंश जमा करने की कल यानि कि 31 दिसंबर को अंतिम तिथि निर्धारित है।
जिला उप कृषि निदेशक डा. प्रमोद कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 पीएम कुसुम योजना के तहत प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान में 53 किसानों ने 02 एचपी, 03 एचपी, 05 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर पंप की बुकिंग की थी।
जिनके कृषि विभाग के निदेशालय ने टोकन पास कर दिए है। किसानों को अवशेष कृषक अंश जमा करना है। जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी, जिसका कल अंतिम दिन है। जिसकी सूचना किसानों को पूर्व में ही उनके दिए गए मोबाइल नंबरों पर मैसेज के जरिए भेजी जा चुकी है।
भेजे गए मैसेज में विभागीय वेबसाइट भी है, जिसे खोलने के बाद किसान पीएम कुसुम योजनांतर्गत आनलाइन टोकन जनरेट करके चालन के माध्यम से अवशेष कृषक अंश की धनराशि इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या फिर आनलाइन जमा करना सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि कल (बुधवार) को किसान अपना कृषक अंश जमा नहीं करते हैं तो उनका चयन निरस्त होने के साथ ही उनकी जमा की गई टोकन की धनराशि भी जब्त हो जाएगी। जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।