    बॉलीवुड गाने पर हमीरपुर उद्योग केंद्र में कर्मचारियों ने लगाए ठुमके, Video Viral

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    हमीरपुर जिला उद्योग केंद्र के महिला-पुरुष क्लर्क का कार्यालय के अंदर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्मचारी कार्यालय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सरकारी कर्मचारियों का रील बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रचलित करने का नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला उद्योग केंद्र के महिला-पुरुष क्लर्क की कार्यालय के अंदर ठुमके लगाती रील इस वक्त जमकर प्रचलित ही रही है। विभाग ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। दैनिक जागरण प्रचलित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

    जिला उद्योग केंद्र में कार्यरत महिला क्लर्क साधना वर्मा और चेतन की अलग-अलग नाचने की वीडियो रील इस समय इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रचलित हो रही है। जिसमें कर्मचारी कार्यालय के समय में ठुमके लगाते हुए दिख रहे है। अलाव के पास बैठकर उक्त पुरुष कर्मचारी 'एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे' जैसे गीत पर ठुमके लगा रहे है और साथी के गालों में हाथ फेरकर चूम रहा है। पूरा वीडियो 37 सेकेंड का है।

     

    इसी तरह 33 सेकेंड के वीडियो में पुरुष कर्मचारी 'कच्ची कली सड्डा मासूम चेहरा' पर अकेले ठुमके लगाता हुआ दिख रहा है। जबकि 30 सेकेंड के वीडियो में महिला कर्मचारी 'तेरी इस अदा पर तेरी इस हंसी पर जान फिदा मेरी' गीत को अपनी कुर्सी में बैठकर कापी करके एक्टिंग कर रही है। यह सारी वीडियो रील ऑफिस समय पर बनाई गई है। वहीं इस संबंध में अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं।