बॉलीवुड गाने पर हमीरपुर उद्योग केंद्र में कर्मचारियों ने लगाए ठुमके, Video Viral

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सरकारी कर्मचारियों का रील बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रचलित करने का नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला उद्योग केंद्र के महिला-पुरुष क्लर्क की कार्यालय के अंदर ठुमके लगाती रील इस वक्त जमकर प्रचलित ही रही है। विभाग ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। दैनिक जागरण प्रचलित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जिला उद्योग केंद्र में कार्यरत महिला क्लर्क साधना वर्मा और चेतन की अलग-अलग नाचने की वीडियो रील इस समय इंटरनेट मीडिया में जमकर प्रचलित हो रही है। जिसमें कर्मचारी कार्यालय के समय में ठुमके लगाते हुए दिख रहे है। अलाव के पास बैठकर उक्त पुरुष कर्मचारी 'एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे' जैसे गीत पर ठुमके लगा रहे है और साथी के गालों में हाथ फेरकर चूम रहा है। पूरा वीडियो 37 सेकेंड का है।