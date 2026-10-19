हमीरपुर में फल विक्रेता के सिर में गोली मारकर हत्या का आरोप, स्वजन ने शव रख कालपी स्टेट हाईवे किया जाम

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। गोली लगने से घायल फल विक्रेता की कानपुर में इलाज दौरान हुई मौत से नाराज स्वजन ने शव आने पर हमीरपुर कालपी स्टेट हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डटे हुए हैं।

हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा स्वजन को समझाने में जुटे हुए हैं। स्वजन ने अपने ही रिश्तेदारों पर गोली मारकर फल विक्रेता की हत्या करने का आरोप लगाया है।

सदर कोतवाली के वार्ड संख्या 20 गौरा देवी नई बस्ती निवासी 40 वर्षीय राजकुमार उर्फ राजू शहर के कालपी चौराहा के पास फल की ठिलिया लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पत्नी सरोजनी ने बताया कि 16 अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे उसका पति राजू कालपी चौराहा में ठिलिया लगाए था, तभी वह गिर गया।

स्वजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। पत्नी ने बताया कि 17 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे राजू की मौत हो गई। सिटी स्कैन में सिर के अंदर गोली होने की बात सामने आई थी।