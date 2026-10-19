हमीरपुर में फल विक्रेता के सिर में गोली मारकर हत्या का आरोप, स्वजन ने शव रख कालपी स्टेट हाईवे किया जाम
हमीरपुर में गोली लगने से घायल फल विक्रेता राजकुमार की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। नाराज परिजनों ...और पढ़ें
HighLights
फल विक्रेता राजकुमार की गोली लगने से मौत
कानपुर में इलाज के दौरान हुई थी मौत
परिजनों ने हमीरपुर-कालपी हाईवे जाम किया
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। गोली लगने से घायल फल विक्रेता की कानपुर में इलाज दौरान हुई मौत से नाराज स्वजन ने शव आने पर हमीरपुर कालपी स्टेट हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डटे हुए हैं।
हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा स्वजन को समझाने में जुटे हुए हैं। स्वजन ने अपने ही रिश्तेदारों पर गोली मारकर फल विक्रेता की हत्या करने का आरोप लगाया है।
सदर कोतवाली के वार्ड संख्या 20 गौरा देवी नई बस्ती निवासी 40 वर्षीय राजकुमार उर्फ राजू शहर के कालपी चौराहा के पास फल की ठिलिया लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पत्नी सरोजनी ने बताया कि 16 अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे उसका पति राजू कालपी चौराहा में ठिलिया लगाए था, तभी वह गिर गया।
स्वजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। पत्नी ने बताया कि 17 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे राजू की मौत हो गई। सिटी स्कैन में सिर के अंदर गोली होने की बात सामने आई थी।
कानपुर पुलिस ने मामला संदिग्ध होने पर पैनल के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाया। जिसमें फल विक्रेता के सिर में गोली होने की पुष्टि हुई है। इस घटना की जानकारी होते ही स्वजन आक्रोशित हो गए और शव आते ही स्वजन ने हमीरपुर कालपी स्टेट हाईवे स्थित कालपी चौराहा पर फल विक्रेता का शव रखकर जाम लगा दिया है। करीब एक घंटे से हंगामा चल रहा है।
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