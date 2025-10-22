हमीरपुर के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने की फायरिंग, पुलिस ने रातभर कोतवाली में बैठाया

संवाद सहयोगी, जागरण, राठ(हमीरपुर)। पेट्रोल पंप पर रुपये के लेन देन को लेकर कार सवार और पंप के सेल्समैनों के बीच हुई मारपीट की सूचना पर पंप मालिक व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने आकर बीच-बचाव किया। विवाद शांत न होने पर उनके द्वारा हवाई फायरिंग कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सहित कार सवारों को कोतवाली ले आई और रातभर सभी को कोतवाली में रखा। सुबह दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद मामला शांत हुआ।

कस्बा राठ में हमीरपुर रोड स्थित किसान पेट्रोल पंप के सेल्समैन रामसिंह ने बताया कि शनिवार की रात करीब एक बजे कार सवार पांच युवकों ने पेट्रोल डलवाया। जब पेट्रोल के 3400 रुपए मांगे तो युवकों ने रुपये देने से इंकार कर दिया। जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट होने लगी। जानकारी पर पेट्रोल पंप मालिक व भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान आए और बीच बचाव किया। प्रीतम सिंह किसान ने बताया कि सेल्समेन और युवकों के बीच हाथापाई हो रही थी और कार सवार युवक मान नहीं रहे थे।

मामला निपटाने और डराने के लिए उनके द्वारा लाइसेंसी रिवाल्वर से हवाई फायरिंग कर दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। रातभर पुलिस ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत अन्य लोगों को कोतवाली में ही रखा और सुबह दोनों पक्षों में जान-पहचान होने पर समझौता हो गया। पुलिस द्वारा भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान को कोतवाली में रखने की खबर इंटरनेट मीडिया पर भी प्रचलित हो गई और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई।