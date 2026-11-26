संवाद सहयोगी, सुमेरपुर(कानपुर)। सहायक खाद्य आयुक्त की टीम में कस्बे के दुग्ध डेयरी मार्ग में संचालित तेल मिल में छापा मारकर सरसों के तेल का नमूना लेकर 17 ड्रम एवं 17 कैनों में भरा 3468 लीटर तेल सीज किया है। सहायक खाद्य आयुक्त की इस कार्रवाई से कस्बे के आयल मिल संचालकों में हलचल मच गई और कई मिल मालिक मिलों में ताला डालकर फरार हो गए।

गुरुवार को शाम करीब पांच बजे सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) डा.गौरीशंकर ने टीम के साथ दुग्ध डेयरी मार्ग में संचालित सतीश चंद्र गुप्ता की आयल मिल में छापा मारा टीम के आने पर मिल में कार्य कर रहे लोग भाग खड़े हुए। टीम मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई और सरसों के तेल का नमूना भरकर जांच के लिए भेजा है।