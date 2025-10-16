हमीरपुर में झालर के शार्ट सर्किट से किराना व कपड़े की दुकान जली, बुझाने में रातभर जुटी रहीं दमकल की गाड़ियां

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। शहर के सुभाष बाजार में बुधवार की देर रात दीपावली में डाली गई झालर से हुए शार्टसर्किट से किराना के थोक व्यापारी की तीन मंजिला दुकान में आग लग गई। इस दुकान की एक तरफ थोक किराना और दूसरी तरफ रेडीमेड की दुकान और गोदाम है। आग इस कदर तेजी से फैली कि सबसे नीचे और दूसरी मंजिल में रखा किराना-मसाला और कपड़े खाक हो गए।

देर रात आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग की विभीषिका को देखते हुए भरुआसुमेरपुर, राठ, मौदहा से भी फायर ब्रिगेड के दस्ते बुलाए गए। नेयवेली पावर प्लांट से सीआईएसएफ की टीम भी आग बुझाने की गाड़ी लेकर मौके पर पहुंच गई। कुल नौ गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। आग से करीब दो करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना जताई गई है।

सदर कोतवाली के सुभाष बाजार सब्जी मंडी मैदान में रामकिशोर एंड सन्स के नाम से किराना की दुकान है। तीन खंड की इस दुकान में नीचे के खंड में सब्जी मंडी की तरफ किराना और दूसरी तरफ मनीष गारमेंटस के नाम से रेडीमेड की दुकान है। मनीष गारमेंटस के प्रथम तल में भी रेडीमेड कपड़े का शो रूम है। अभी तीन दिन पूर्व ही मनीष की दुकान में सर्दियों का माल लेकर दूसरे तल के गोदाम में एकत्र किया गया था।

किराना की दुकान सगे भाई सोनू और मोनू गुप्ता चलाते हैं। इनका भी थोक और फुटकर का बड़ा कारोबार है। किराना दुकान के ऊपर के दोनों फ्लोर में गोदाम है। जिसमें किराना, मसाला, रिफाइंड, घी आदि सामान एकत्र रहता है। त्योहार के चलते दोनों दुकानों में करोड़ों का माल डंप करके रखा गया था। संभावना जताई गई है कि देर रात किराना दुकान में पड़ी झालर से हुए शार्टसर्किट से आग लगी। जो देखते ही देखते ऊपर के दोनों फ्लोर में फैल गई।

देर रात बाजार में ड्यूटी दे रहे चौकीदारों की नजर जब दुकान से निकलते धुएं पर पड़ी तो उन्होंने दुकान मालिक को फोन से सूचना दी। रात करीब दो बजे के आसपास दुकान मालिक और उनके परिजन मौके पर पहुंच गए। लेकिन तब तक आग दोनों फ्लोर में फैल चुकी थी।