मंगेतर ने मांगा iPhone-17 तो युवक ने तोड़ा रिश्ता, परेशान होकर बोला- शादी से पहले ही खर्च कराए साढ़े तीन लाख, मैं...
मैट्रिमोनियल साइट पर हुई जान-पहचान के बाद हमीरपुर की युवती और कानपुर के युवक की सगाई तय हुई। सगाई से पहले युवती ने आईफोन-17 की मांग की, जिस पर युवक ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मैट्रिमोनियल साइट के जरिये जान-पहचान के बाद युवक-युवती की सगाई तय हो गई पर उससे पहले युवती ने आइफोन-17 की मांग रख दी। युवक के असमर्थता जताने पर नाराज युवती सदर कोतवाली पहुंच गई और दहेज मांगने का आरोप लगा दिया। युवक का कहना है कि उसने डेढ़ वर्ष में युवती पर साढ़े तीन लाख से अधिक रुपये खर्च किए हैं। शादी से पहले बढ़ते शौक से परेशान होकर उसने रिश्ता न करने का फैसला किया है।
सदर कोतवाली अपराध निरीक्षक डीके मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली है।कानपुर निवासी युवक इवेंट एंकरिंग का काम करता है। बीते डेढ़ वर्ष पूर्व मैट्रिमोनियल साइट पर हमीरपुर निवासी एक युवती से उसकी दोस्ती हुई। एक-दूसरे को पसंद करने के बाद दोनों के परिवार मिले और शादी की शुरुआती रस्म हुई।
हिल स्टेशन समेत कई जगहों पर घूमे साथ
दोनों आपस में मिलते रहे और हिल स्टेशन समेत कई स्थानों पर साथ घूमे। इस दौरान भविष्य के सुनहरे सपने देखे। युवक का आरोप है कि बीते नवंबर माह में रिंग सेरेमनी की तारीख तय हुई तो युवती पहले आइफोन-17 दिलाने की मांग को लेकर अड़ गई।
इस पर दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। नाराज युवती ने सदर कोतवाली पहुंचकर युवक के खिलाफ दहेज की मांग का आरोप लगा दिया। सदर कोतवाली के अपराध निरीक्षक डीके मिश्रा ने बताया कि सुलह के बाद दोनों के बीच कोई विवाद नहीं रहा।
