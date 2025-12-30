Language
    हमीरपुर में डाक बंगला और जजी मार्ग 10 मीटर होंगे चौड़े, 80 लाख का प्रस्ताव DM को भेजा

    By Hariom Dhuria Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    हमीरपुर नगर पालिका ने जिलाधिकारी घनश्याम मीना को डाक बंगला मार्ग और जजी मार्ग को 10 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव भेजा है। इस परियोजना में लगभग 80 लाख र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन (डाक बंगला) को जाने वाली सड़क को 10 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव नगर पालिका ने जिलाधिकारी घनश्याम मीना को भेजा गया है।

    इस प्रस्ताव में जजी मार्ग की सड़क को भी शामिल किया गया है। इन दोनों सड़कों में करीब 80 लाख रूपये खर्च होगें।

    शहर के डाक बंगला मार्ग व जजी मार्ग की सड़क को नगर पालिका ने चौड़ीकरण के साथ-साथ दोनों ओर फुटपाथ निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए लगभग 80 लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी घनश्याम मीना को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही नगर पालिका कार्य प्रारंभ कराएगी।

    जजी रोड की जर्जर सड़क होने पर इस मार्ग को भी चौड़ीकरण कार्य को भी शामिल किया गया है। नगर पालिका परिषद शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार विकास कार्य कर रही है।

    वर्तमान में शहर के हमीरपुर कालपी मुख्य मार्ग के दोनों ओर फुटपाथ का निर्माण कराया जा रहा है। फुटपाथ पर शोभादार पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर की सुंदरता के साथ-साथ आवागमन व्यवस्था भी बेहतर हो सके।

    शहर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई विकास कार्य चल रहे है शहर में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन स्थित है। डाक बंगले को जाने वाली सड़क बहुत ही सकरी है। दस मीटर चौड़ी सड़क बनाकर फुटपाथ कार्य कराया जाएगा। जिसकी लागत करीब 80 लाख रूपये होगी इसके लिए डीएम को प्रस्ताव भेजा गया है।
    - कुलदीप निषाद, चेयरमैन हमीरपुर।