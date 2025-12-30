हमीरपुर में डाक बंगला और जजी मार्ग 10 मीटर होंगे चौड़े, 80 लाख का प्रस्ताव DM को भेजा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन (डाक बंगला) को जाने वाली सड़क को 10 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव नगर पालिका ने जिलाधिकारी घनश्याम मीना को भेजा गया है।

इस प्रस्ताव में जजी मार्ग की सड़क को भी शामिल किया गया है। इन दोनों सड़कों में करीब 80 लाख रूपये खर्च होगें।

शहर के डाक बंगला मार्ग व जजी मार्ग की सड़क को नगर पालिका ने चौड़ीकरण के साथ-साथ दोनों ओर फुटपाथ निर्माण का प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए लगभग 80 लाख रुपये की लागत का प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी घनश्याम मीना को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही नगर पालिका कार्य प्रारंभ कराएगी।