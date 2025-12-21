हमीरपुर में इंस्टाग्राम मैसेज के लिए कालपी स्टेट हाईवे पर खूनी संघर्ष, चले लाठी और हाकी, पिता पुत्रों समेत छह घायल
हमीरपुर में इंस्टाग्राम पर मैसेज को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें पिता-पुत्रों समेत छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सदर कोतवाली के ईदगाह के पास इंस्टाग्राम पर मैसेजों के आदान-प्रदान को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों से पिता-पुत्रों सहित छह लोग घायल हो गए है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
शहर के ईदगाह निवासी जितेंद्र यादव के पुत्रों 18 वर्षीय प्रिंस यादव और 17 वर्षीय दिव्यांश यादव का गौरा देवी ईदगाह निवासी बाबूलाल भुर्जी के पुत्रों 28 वर्षीय संदीप और 18 वर्षीय विजय से इंस्टाग्राम में मैसेज के आदान प्रदान को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद प्रिंस और उसका भाई दिव्यांश कार में सवार होकर गौरा देवी पहुंच गए। दूसरा पक्ष भी मौके पर मौजूद था। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चटकने लगे।
इसमें प्रिंस, दिव्यांश और इनका पिता जितेंद्र दूसरे पक्ष के संदीप, विजय और इनका पिता बाबूलाल घायल हो गए। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। जिनका उपचार किया जा रहा है। कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि घायलों को अस्पताल लाया गया है। अभी तक तहरीर नहीं मिली।
इधर, सब्जीमंडी के पास नाली में गिरा किसान, गई जान
सब्जी मंडी के रास्ते से होकर घर जा रहा किसान लघुशंका करते समय नाली में गिर गया और रातभर वह नाली में ही पड़ा रहा। घने कोहरे व सर्दी के कारण किसान की मौत की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं। ललपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया गांव निवासी 65 वर्षीय किसान अशर्फी शनिवार की रात घने कोहरे में सब्जी मंडी के रास्ते से अपने घर जा रहा था। तभी लघुशंका करते समय वह नाली में गिर गया। सर्दी के चलते रातभर नाली में पड़े रहने से किसान की मौत हो गई। मृतक के भतीजा प्रहलाद ने बताया कि रविवार की सुबह चाचा अशर्फी नाली में गिरे मिले थे। जिससे उनकी सर्दी लगने के कारण मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची ललपुरा पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। एसआइ आदित्य सक्सेना ने बताया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।