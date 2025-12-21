हमीरपुर में इंस्टाग्राम मैसेज के लिए कालपी स्टेट हाईवे पर खूनी संघर्ष, चले लाठी और हाकी, पिता पुत्रों समेत छह घायल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सदर कोतवाली के ईदगाह के पास इंस्टाग्राम पर मैसेजों के आदान-प्रदान को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों से पिता-पुत्रों सहित छह लोग घायल हो गए है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

शहर के ईदगाह निवासी जितेंद्र यादव के पुत्रों 18 वर्षीय प्रिंस यादव और 17 वर्षीय दिव्यांश यादव का गौरा देवी ईदगाह निवासी बाबूलाल भुर्जी के पुत्रों 28 वर्षीय संदीप और 18 वर्षीय विजय से इंस्टाग्राम में मैसेज के आदान प्रदान को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद प्रिंस और उसका भाई दिव्यांश कार में सवार होकर गौरा देवी पहुंच गए। दूसरा पक्ष भी मौके पर मौजूद था। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चटकने लगे।

इसमें प्रिंस, दिव्यांश और इनका पिता जितेंद्र दूसरे पक्ष के संदीप, विजय और इनका पिता बाबूलाल घायल हो गए। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। जिनका उपचार किया जा रहा है। कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि घायलों को अस्पताल लाया गया है। अभी तक तहरीर नहीं मिली।