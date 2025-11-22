मौरंग भरे डंपर की रफ्तार बनी काल, ई-रिक्शा को मारी टक्वर, महिला की मौत व तीन घायल

संवाद सहयोगी, सरीला(हमीरपुर)। जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव की मंडी के पास शनिवार शाम मौरंग भरकर जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े सवारियों से भरे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। जिससे ई रिक्शा सवारियों सहित पलट गया और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से सवारियों के चीख पुकार मच गई।

कस्बा निवासी जितेंद्र अपने ई-रिक्शा में सवारियों को बैठाकर चंडौत से सरीला ले जाने के लिए सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान शाम चार बजे झबरा की ओर से मौरंग खदान से मौरंग भर तेज गति से आ रहे डंपर ने ई रिक्शा में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जरिया गांव निवासी 35 वर्षीय सुमन देवी पत्नी रमाकांत की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतका के पति रमाकांत ने बताया कि वह पत्नी के साथ जालौन जिले के मवई गांव से अंत्येष्टि में शामिल होकर अपने घर वापस जा रहे थे। उसने बताया कि डंपर तेज रफ्तार में था और वह बार-बार हाथ देकर रुकने का संकेत देते रहे। लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और सीधे ई-रिक्शा में घुस गया। इस हादसे में ई-रिक्शा सवार 35 वर्षीय छोटेलाल निवासी सरीला, 26 वर्षीय जितेंद्र और 35 वर्षीय संतोष निवासी खेड़ा शिलाजीत गंभीर रूप से घायल हो गए।