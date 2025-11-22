मौरंग भरे डंपर की रफ्तार बनी काल, ई-रिक्शा को मारी टक्वर, महिला की मौत व तीन घायल
तेज रफ्तार मौरंग से भरे डंपर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की जान चली गई और तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सहयोगी, सरीला(हमीरपुर)। जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव की मंडी के पास शनिवार शाम मौरंग भरकर जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े सवारियों से भरे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। जिससे ई रिक्शा सवारियों सहित पलट गया और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से सवारियों के चीख पुकार मच गई।
कस्बा निवासी जितेंद्र अपने ई-रिक्शा में सवारियों को बैठाकर चंडौत से सरीला ले जाने के लिए सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान शाम चार बजे झबरा की ओर से मौरंग खदान से मौरंग भर तेज गति से आ रहे डंपर ने ई रिक्शा में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जरिया गांव निवासी 35 वर्षीय सुमन देवी पत्नी रमाकांत की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतका के पति रमाकांत ने बताया कि वह पत्नी के साथ जालौन जिले के मवई गांव से अंत्येष्टि में शामिल होकर अपने घर वापस जा रहे थे। उसने बताया कि डंपर तेज रफ्तार में था और वह बार-बार हाथ देकर रुकने का संकेत देते रहे। लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और सीधे ई-रिक्शा में घुस गया। इस हादसे में ई-रिक्शा सवार 35 वर्षीय छोटेलाल निवासी सरीला, 26 वर्षीय जितेंद्र और 35 वर्षीय संतोष निवासी खेड़ा शिलाजीत गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर चंडौत चौकी प्रभारी रमाकांत शुक्ल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी सरीला भेजा गया। जहां से हालत गंभीर होने पर जितेंद्र और संतोष को मेडिकल कालेज उरई रेफर किया गया। मृतका सुमन देवी अपने पीछे 13 वर्षीय पुत्र दीपक और 11 वर्षीय पुत्री ज्योति को रोता-बिलखता छोड़ गई है। घटना के बाद गांव में शोक छाया हुआ है। चौकी प्रभारी रमाकांत शुक्ल ने बताया कि डंपर कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
