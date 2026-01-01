Language
    जी-रामजी योजना के कार्यों में नहीं थम रहा फर्जीवाड़ा, काम अलग और फोटो एक

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:00 PM (IST)

    हमीरपुर की ग्राम पंचायतों में जी-रामजी योजना के तहत हो रहे कार्यों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरीला ब्लॉक की 15 पंचायतों में 22 कार्य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। ग्राम पंचायतों में जी-रामजी योजना के तहत किए जा रहे कार्यों में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। जहां अलग-अलग कामों में अपलोड की गई फोटो में मजदूर एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं।

    सरीला विकासखंड की 15 ग्राम पंचायतों में जी-रामजी योजना के तहत 22 कार्यों में 731 मजदूरों का डाटा सरकारी वेबसाट में अपलोड किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत कटेहरी में चौदहा नाला में श्याम बाबू के खेत से हरचरण के खेत तक सफाई और दो खुदाई कार्य में 58 मजदूरों को कार्य करते दिखाया गया है, जबकि अपलोड फोटो में महज छह से आठ महिलाएं व 10 से 12 पुरुष नजर आ रहे हैं।

    वहीं यही मजदूर उसी दिन एक अन्य कार्य में भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि मस्टर रोल में अंकित मजदूरों में इन्हें अलग-अलग कार्य करते दर्शाया गया है और नाम भी अल-अलग प्रदर्शित किए गए हैं।

    इसी प्रकार ग्राम पंचायत गुटक्वारा में हरी सिंह के मकान से महिपाल के खेत तक जल रोक बांध कार्य में 60 मजदूरों को कार्य करते दिखाया गया है जहां की स्थिति भी यही है।

    गौर करने वाली बात कि निगरानी करने वाले सभी जिम्मेदार इस फर्जीवाड़ा से अंजान बने हुए हैं। जिससे धरातल पर कार्य नजर नहीं आता है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी फर्जी तरीके से निकालकर उसे डकारने का काम किया जा रहा है।

    यही हाल ग्राम पंचायत मनकहरी, भेड़ी डांडा सहित अन्य ग्राम पंचायतों का है। जहां पंचायतों में चल रहे ज्यादातर कार्यों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस संबंध में एपीओ जितेंद्र से बात की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने का हवाला दिया।